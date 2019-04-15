X2HR/00
편안한 집안에서 즐기는 고해상도 사운드
Fidelio X2HR 헤드폰은 정교한 사운드와 편안함으로 가정에서도 뛰어난 청취 환경을 제공합니다. 섬세한 원음 그대로의 사운드와 완벽한 즐거움을 위한 사용자 맞춤 조절형 디자인이 음악에 더욱 몰입할 수 있게 해줍니다.모든 혜택 보기
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엄선된 각 스피커를 튜닝 및 테스트하여 가장 섬세하고 자연스러운 음향을 재현할 수 있도록 페어링했습니다. 고성능 네오디뮴 마그넷을 사용하는 50mm 드라이버는 모든 음악을 역동적으로 구현하여 선명하고도 균형 잡힌 저음, 투명한 중간음과 순수한 고음을 재현합니다.
뒷면의 오픈 구조가 드라이버 뒤쪽에 생기는 공기 압력을 해소할 뿐 아니라 다이어프램에 충분히 자유로운 움직임을 부여하고 음향의 투명성을 향상시키며 고주파에서도 부드러운 음을 구현합니다.
레이어 모션 컨트롤(LMC) 드라이버는 멀티레이어 폴리머 다이어프램이 댐핑 젤 레이어를 감싸줍니다. 레이어는 젤과 함께 유연한 경계를 형성하고 과장된 주파수를 흡수하여 조절하므로 주파수 응답이 부드럽고 잔잔해지며 더욱 자연스럽고 균형 잡힌 맑은 고음을 제공합니다.
15도 각도로 설계된 이어셸은 귀의 자연스러운 기하학적 형태와 꼭 맞아 진정한 정밀도와 순수한 사운드 성능에 빠져들게 합니다. 오디오 신호가 귀에 직접적으로 전달되어 동적이고 뛰어난 청취 환경을 제공합니다.
조절 가능한 초경량 해먹은 3D 망사를 특징으로 하여 통기성이 좋을 뿐 아니라 언제나 최적의 편안함을 제공합니다.
필립스 Fidelio X2HR을 만드는 작업은 기능과 인체공학적인 편안함을 위해 각 재료를 꼼꼼히 선정하는 것부터 시작됩니다. 고급스러운 메모리 폼 이어 패드는 압력과 열을 분산하는 최적화된 밀도의 벨루어 소재와 조화되어 장시간 착용해도 편안합니다.
최상의 오디오 성능을 제공하는 고해상도 오디오는 16bit/44.1kHz CD 형식에 비해 본래의 스튜디오 마스터링 녹음에 더욱 충실한 음질을 재현합니다. 고해상도 오디오는 이러한 뛰어난 음질로 음악 애호가들에게 최고의 사운드 동반자가 되어줍니다. Fidelio 헤드폰은 HRA 음질 승인 기준에 요구되는 엄격한 규격을 준수합니다. 고해상도 음원과 기존 일반 음원을 모두 Fidelio 헤드폰의 부드러운 확장 고주파로 더욱 풍부하게 즐길 수 있습니다.
필립스 Fidelio X2HR의 2중 이어셸은 울림과 진동을 감소시키며, 매우 정밀하고 비교할 수 없는 섬세함으로 매끄러운 사운드를 선사합니다. 견고한 이중 구조로 내구성이 뛰어난 X2HR은 가정에서 이상적인 청취 환경을 제공하는 음악 동반자가 될 것입니다.
Fidelio X2HR에 사용된 소재는 장시간 착용 시에도 편안할 뿐 아니라 뛰어난 사운드를 제공할 수 있도록 고급 재질을 엄선하여 제작되었습니다. 인체공학적 디자인을 갖춘 메모리 폼 고급 통기성 이어패드는 귀 형태에 꼭 맞는 외관뿐 아니라 외부 소리를 차단하고, 최고의 중저음을 제공합니다.
사운드
연결
외부 상자
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
UPC
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