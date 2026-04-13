X2HR/97
편안한 집안에서 즐기는 고해상도 사운드
Fidelio X2HR 헤드폰은 정교한 사운드와 편안함으로 가정에서도 뛰어난 청취 환경을 제공합니다. 섬세한 원음 그대로의 사운드와 완벽한 즐거움을 위한 사용자 맞춤 조절형 디자인이 음악에 더욱 몰입할 수 있게 해줍니다.
고해상도 오디오
뒷면의 오픈 어쿠스틱 디자인
오버이어 헤드밴드
통기성 좋은 이어 쿠션
최상의 오디오 성능을 제공하는 고해상도 오디오는 16bit 44.1kHz CD 포맷에 비해 본래의 스튜디오 마스터링 녹음에 더욱 충실한 음질을 재현합니다. 고해상도 오디오는 이러한 뛰어난 음질로 음악 애호가들에게 최고의 사운드 동반자가 되어줍니다. Fidelio 헤드폰은 HRA 음질 승인 기준에 요구되는 엄격한 규격을 준수합니다. 고해상도 음원과 기존 일반 음원을 모두 Fidelio 헤드폰의 부드러운 확장 고주파로 더욱 풍부하게 즐길 수 있습니다.
엄선된 각 스피커를 튜닝 및 테스트하여 가장 섬세하고 자연스러운 음향을 재현할 수 있도록 페어링했습니다. 고성능 네오디뮴 마그넷을 사용하는 50mm 드라이버는 모든 음악을 역동적으로 구현하여 선명하고도 균형 잡힌 저음, 투명한 중간음과 순수한 고음을 재현합니다.
뒷면의 오픈 구조가 드라이버 뒤쪽에 생기는 공기 압력을 해소할 뿐 아니라 다이어프램에 충분히 자유로운 움직임을 부여하고 음향의 투명성을 향상시키며 고주파에서도 부드러운 음을 구현합니다.
리뷰