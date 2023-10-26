트리플 액션 리프트 & 입체 면도 기술
나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 블레이드
360도 프리시전 플렉스 헤드
액티브 압력 및 동작 안내
7년 품질 보증*****
특허받은 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 시스템은 수염을 뿌리에서 부드럽게 들어 올려 피부를 베지 않고 -0.08mm 뿌리 수준까지 정밀하게 면도하여 하루내내 지속되는 완벽한 면도를 구현합니다.
피부를 당기는 패턴으로 움직이는 매우 유연한 컴팩트 헤드가 얼굴의 모든 곡선에 맞게 역동적으로 조정됩니다. 목이나 콧밑처럼 면도하기 어려운 부위의 수염도 더욱 밀접하게 접촉하여 20% 더 정교하게** 면도할 수 있습니다. 어떤 부위든 깔끔하게 마무리합니다.
그루밍 스타일이 바뀌면 이제 면도기도 그에 맞춰 변화합니다. 원하는 스타일이 무엇이든 간편한 클릭온 액세서리를 통해 면도, 트리밍, 그루밍, 스타일링까지 클릭 한 번이면 완성됩니다.
수상 내용
리뷰
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준
필립스 3000 시리즈와 비교
이전 모델 대비
비드 없는 코팅과 비교 시
카트리지에 물이 있는 경우와 비교 시
구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시