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  • 머리부터 발끝까지 완벽한 결과.
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  • 머리부터 발끝까지 완벽한 결과.
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i9000 Prestige UltraSkinIQ Pro 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

XP9406/40

3 수상 내용

머리부터 발끝까지 완벽한 결과.
필립스 i9000 프레스티지 울트라는 간편한 클릭온 액세서리를 사용하여 면도, 트리밍, 스타일링을 모두 지원합니다. 트리플 액션 리프트 앤 컷 면도 시스템을 통해 수염을 뿌리 부분까지 부드럽게 면도할 수 있으며, SkinIQ Pro는 면도할 때마다 사용자에게 맞춤화된 편안함을 제공합니다.
모든 혜택 보기
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-f6983e0723be4e9d85eeb29000eaa25e] [com-mig]

세계 1위 전기 면도기 브랜드1

SkinIQ Pro 기술 탑재

머리부터 발끝까지 완벽한 결과.

  • 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 기술

  • 나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 블레이드

  • 360도 프리시전 플렉스 헤드

  • 액티브 압력 및 동작 안내

  • 7년 품질 보증*****

수염 뿌리까지 완벽히 밀착, 하루 내내 유지되는 깔끔한 면도

수염 뿌리까지 완벽히 밀착, 하루 내내 유지되는 깔끔한 면도

특허받은 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 시스템은 수염을 뿌리에서 부드럽게 들어 올려 피부를 베지 않고 -0.08mm 뿌리 수준까지 정밀하게 면도하여 하루내내 지속되는 완벽한 면도를 구현합니다.

면도하기 어려운 부위까지 정교하게

면도하기 어려운 부위까지 정교하게

피부를 당기는 패턴으로 움직이는 매우 유연한 컴팩트 헤드가 얼굴의 모든 곡선에 맞게 역동적으로 조정됩니다. 목이나 콧밑처럼 면도하기 어려운 부위의 수염도 더욱 밀접하게 접촉하여 20% 더 정교하게** 면도할 수 있습니다. 어떤 부위든 깔끔하게 마무리합니다.

언제나 완벽한 스타일

언제나 완벽한 스타일

그루밍 스타일이 바뀌면 이제 면도기도 그에 맞춰 변화합니다. 원하는 스타일이 무엇이든 간편한 클릭온 액세서리를 통해 면도, 트리밍, 그루밍, 스타일링까지 클릭 한 번이면 완성됩니다.

기술 사양

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수상 내용

  • Award image PBTAWARD148
  • Award image PBTAWARD139
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      면책 조항

      1. Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준 

      1. 필립스 3000 시리즈와 비교

      2. 이전 모델 대비

      3. 비드 없는 코팅과 비교 시

      4. 카트리지에 물이 있는 경우와 비교 시

      5. 구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시