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    2000 시리즈 로봇 진공 청소기

    XU2100/20

    청소가 다 된 집에 편안히 돌아오세요.

    강력한 흡입력의 로봇 진공 청소 및 물걸레질로 청소가 간단해집니다. 세련된 자동 비우기 스테이션으로 70일간 간편함을 누려보세요. 가정에 적합한 고급 청소를 경험해 보세요.

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    2000 시리즈 로봇 진공 청소기

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    청소가 다 된 집에 편안히 돌아오세요.

    매일 힘들이지 않고 습식 및 건식 청소.

    • 진공 청소와 물 청소를 한 번에
    • 카페트 강력 청소
    • LDS 레이더 내비게이션
    • 컴팩트한 자동 비우기 스테이션
    • HomeRun 앱으로 사용자 정의
    진공 청소 및 물걸레질을 동시에 수행하여 먼지와 이물질을 손쉽게 청소하세요.

    진공 청소 및 물걸레질을 동시에 수행하여 먼지와 이물질을 손쉽게 청소하세요.

    로봇은 한 번에 바닥을 진공청소하고 물걸레질하여 매일 바닥에 쌓이는 미세한 먼지층을 제거합니다. 단순 진공청소만으로는 제거할 수 없는 미세한 먼지를 더 잘 제거하여 맨발도 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

    자동 비우기 스테이션으로 70일간 누리는 편리함

    자동 비우기 스테이션으로 70일간 누리는 편리함

    세련된 자동 비우기 스테이션으로 70일간* 편리함을 누려보세요. 로봇이 자동 비우기 스테이션에 직접 먼지를 비웁니다. 스테이션에는 3.0리터의 S-bag이 있어 70일분의 먼지와 이물질을 보관하므로 비우는 번거로움을 덜어줍니다. 범용 S-bag은 먼지를 내뿜지 않고도 깨끗하게 버릴 수 있어 천식과 알러지 환자에게 이상적입니다.

    강력한 흡입력으로 먼지와 이물질 제거

    강력한 흡입력으로 먼지와 이물질 제거

    로봇의 강력한 흡입력으로 부스러기와 애완동물의 털과 같은 큰 먼지를 빨아들일 수 있습니다. 바닥에 매일 쌓이는 먼지를 처리하고 카페트와 러그의 더 미세한 먼지를 제거합니다*.

    카페트에서 흡입력을 자동으로 높입니다.

    카페트에서 흡입력을 자동으로 높입니다.

    로봇은 카페트나 러그 위로 이동하면 자동으로 흡입력을 높여 카페트 깊숙한 곳에 숨겨진 미세한 먼지 입자를 포착합니다*.

    최대한의 바닥 공간 처리: 한 곳도 놓치지 않습니다.

    최대한의 바닥 공간 처리: 한 곳도 놓치지 않습니다.

    360도로 스캔하여 집안을 꼼꼼하게 매핑하는 로봇 청소기의 LDS 레이더 기술로 청소가 새로워집니다. 탁월한 정밀도로 여러 방을 쉽게 탐색하며 바닥을 완벽하게 청소합니다. 어두운 환경에서도 깨끗한 공간을 즐기세요.

    배터리 한 번 충전으로 최대 130분 청소

    배터리 한 번 충전으로 최대 130분 청소

    배터리 걱정 없이 중단 없는 청소를 경험하세요. 한 번 충전으로 최대 130분* 사용 가능하며 최대 120㎡를 청소합니다. 배터리가 부족하면 로봇이 자동으로 재충전됩니다. 배터리가 충전되면 멈춘 곳으로 돌아가 청소를 다시 시작합니다.

    가정에 적합한 30% 더 작은 스테이션

    가정에 적합한 30% 더 작은 스테이션

    공간을 30%* 넘게 절약하면서도 집에 완벽히 어울리는 세련된 디자인의 스테이션을 즐기세요. 세련된 미드나이트 블루(XU2100/10) 또는 순수한 아틱 화이트(XU2100/20) 두 가지 디자인으로 제공됩니다.

    집에 맞게 청소를 맞춤 설정하세요

    집에 맞게 청소를 맞춤 설정하세요

    필립스 HomeRun 로봇 앱은 직관적이고 사용하기 쉽게 설계되었습니다. 단계별 안내와 유용한 동영상을 통해 로봇을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다. 앱은 로봇과 통신하여 어디에 있든 로봇의 청소 성능을 제어, 보고 및 업데이트하고 로봇이 청소한 곳을 실시간으로 보여줍니다. 각 방의 청소 방법을 지정하고, 로봇이 접근할 수 없는 구역을 설정하며, 청소 세션을 예약하여 집에 돌아오면 깨끗한 바닥을 마주할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      ABS 플라스틱
      색상
      아틱 화이트
      기능
      진공 청소와 물 청소를 한 번에
      제품 유형
      로봇 진공 청소기
      물 청소 기능
      카페트 강력 청소
      기본 브러시 종류
      모가 있는 고무 브러시
      들어 올릴 수 있는 기본 브러시
      아니요
      필터 유형
      세척 가능한 EPA 11
      머리카락 엉킴 방지
      아니요
      측면 브러시 개수
      1
      물걸레 기술
      수동 물걸레질
      들어 올릴 수 있는 물걸레
      아니요
      세제와 함께 사용 가능
      아니요
      내비게이션 종류
      LDS
      작은 장애물 감지
      아니요
      장애물 통과 능력
      최대 17mm
      먼지 감지
      아니요
      자동 카페트 감지
      아니요, 앱에서 물걸레 제한 구역 만들기
      인터넷 연결
      Wi-Fi, 듀얼 밴드로 연결
      Wi-Fi 범위
      2.4GHz 및 5GHz
      스마트 홈 호환성
      예, Alexa 및 Google Assistant를 통한 기본 제어
      용량 깨끗한 물탱크(로봇 내)
      300ml
      용량 먼지통(로봇 내)
      380ml
      내장 전원 스위치
      전원 표시등
      소음 수준(표준)
      ≤ 66dB
      자동 재충전 기능
      예, 배터리가 부족하면 충전이 시작되고, 충전이 완료되면 멈췄던 지점부터 계속해서 작업을 재개합니다.
      배터리 런타임
      최대 130분
      재충전 시간
      최대 5.5시간
      배터리 용량
      2600mAh
      분리형 배터리
      인증
      CB
      흡입력
      2700Pa
      배터리 유형
      리튬 이온
      전압
      14.4V
      빈도
      50/60
      보증
      2년
      EU 적합성 선언
      생산지
      중국
      배터리 제품

    • 크기 및 무게

      포장 길이
      39.7cm
      포장 폭
      35.2cm
      포장 높이
      40.3cm
      포장 중량
      14.2kg
      스테이션 길이
      26
      스테이션 폭
      17.2cm
      스테이션 높이
      29.1cm
      스테이션 중량
      3kg
      로봇 길이
      34.5cm
      로봇 폭
      34.5cm
      로봇 높이
      9.7cm
      로봇 중량
      3.1kg

    • 호환성

      관련 액세서리 1
      FC8022/04
      관련 액세서리 2
      XV1433/00
      관련 액세서리 3
      XV1430/00
      기본 제공 액세서리 1
      세척 가능한 물걸레 2개
      포함된 액세서리 2
      세척 가능한 필터 1개
      기본 구성품 3
      헤드 브러시 1개
      포함된 액세서리 4
      사이드 브러시 1개
      포함된 액세서리 5
      플레이스매트 1개
      포함된 액세서리 6
      전원 코드 1개
      포함된 액세서리 7
      브러시 액세서리 1개
      포함된 액세서리 8
      자동 비움 스테이션 1개
      포함된 액세서리 9
      S-bag 2개

    • 기술 사양

      소비전력
      680W
      대기 전력 소비량
      112mA
      팩에 포함된 개수
      1
      카펫 감지 센서
      아니요
      급격한 단차를 감지하는 낙하 방지 센서
      스테이션 찾기
      네, 적외선 신호 송수신기
      물 부족 센서
      아니요
      먼지 봉투 비우기 센서

    • 내구성

      퀵 스타트 가이드
      예, 인쇄
      사용 설명서
      디지털

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      아동 보호용 잠금 장치

    • 스테이션

      자동 비움 기능
      물걸레 세척 기능
      아니요
      물걸레 건조 기능
      아니요
      로봇 자동 리필 기능
      아니요
      오수 자동 수거 기능
      아니요
      용량 먼지 봉투(스테이션 내)
      3.0l
      먼지 봉투 종류
      알레르기 방지 S-bag
      코드 길이
      1.5m
      충전 스테이션

    • 앱 이름
      필립스 HomeRun
      운영 체제
      Android 6 이상, iOS 11 이상
      사용법 동영상
      빠른 매핑 기능
      복층 매핑
      예, 최대 5개 맵 저장
      청소할 방 선택
      방별 청소 모드 선택
      방 청소 순서 선택
      청소 모드
      건식 및 습식, 건식만, 단일 드래그, 진공 청소 후 물걸레질
      흡입력 수준
      4
      물걸레 물기 수준
      3
      제한 구역
      가상벽, 청소 금지 구역, 물걸레질 금지 구역, 오름 금지 구역
      부재 중 청소하기
      인앱 경고 및 알림
      청소 보고서 및 기록
      유지관리 대시보드
      예약된 청소
      고객 지원 문의
      자동 업데이트
      앱 사용 가능 여부
      로봇을 구매한 국가에서만 사용 가능하며, 앱 스토어가 구매 국가로 설정되어 있어야 합니다

    Badge-D2C

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    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

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    • 1 실제 결과는 환경 조건, 사용 방법 등에 따라 다를 수 있습니다.
    • 2 최고 흡입력 설정에서 단일 진공 모드로 테스트했습니다.
    • 3 진공 및 물걸레 모드에서 최저 흡입력과 젖은 물걸레 설정으로 테스트했습니다.
    • 4 HomeRun 3000 시리즈 XU3100의 스테이션 크기와 비교했습니다.

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