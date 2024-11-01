로봇은 한 번에 바닥을 진공청소하고 물걸레질하여 매일 바닥에 쌓이는 미세한 먼지층을 제거합니다. 단순 진공청소만으로는 제거할 수 없는 미세한 먼지를 더 잘 제거하여 맨발도 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
자동 비우기 스테이션으로 70일간 누리는 편리함
세련된 자동 비우기 스테이션으로 70일간* 편리함을 누려보세요. 로봇이 자동 비우기 스테이션에 직접 먼지를 비웁니다. 스테이션에는 3.0리터의 S-bag이 있어 70일분의 먼지와 이물질을 보관하므로 비우는 번거로움을 덜어줍니다. 범용 S-bag은 먼지를 내뿜지 않고도 깨끗하게 버릴 수 있어 천식과 알러지 환자에게 이상적입니다.
강력한 흡입력으로 먼지와 이물질 제거
로봇의 강력한 흡입력으로 부스러기와 애완동물의 털과 같은 큰 먼지를 빨아들일 수 있습니다. 바닥에 매일 쌓이는 먼지를 처리하고 카페트와 러그의 더 미세한 먼지를 제거합니다*.
카페트에서 흡입력을 자동으로 높입니다.
로봇은 카페트나 러그 위로 이동하면 자동으로 흡입력을 높여 카페트 깊숙한 곳에 숨겨진 미세한 먼지 입자를 포착합니다*.
최대한의 바닥 공간 처리: 한 곳도 놓치지 않습니다.
360도로 스캔하여 집안을 꼼꼼하게 매핑하는 로봇 청소기의 LDS 레이더 기술로 청소가 새로워집니다. 탁월한 정밀도로 여러 방을 쉽게 탐색하며 바닥을 완벽하게 청소합니다. 어두운 환경에서도 깨끗한 공간을 즐기세요.
배터리 한 번 충전으로 최대 130분 청소
배터리 걱정 없이 중단 없는 청소를 경험하세요. 한 번 충전으로 최대 130분* 사용 가능하며 최대 120㎡를 청소합니다. 배터리가 부족하면 로봇이 자동으로 재충전됩니다. 배터리가 충전되면 멈춘 곳으로 돌아가 청소를 다시 시작합니다.
가정에 적합한 30% 더 작은 스테이션
공간을 30%* 넘게 절약하면서도 집에 완벽히 어울리는 세련된 디자인의 스테이션을 즐기세요. 세련된 미드나이트 블루(XU2100/10) 또는 순수한 아틱 화이트(XU2100/20) 두 가지 디자인으로 제공됩니다.
집에 맞게 청소를 맞춤 설정하세요
필립스 HomeRun 로봇 앱은 직관적이고 사용하기 쉽게 설계되었습니다. 단계별 안내와 유용한 동영상을 통해 로봇을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다. 앱은 로봇과 통신하여 어디에 있든 로봇의 청소 성능을 제어, 보고 및 업데이트하고 로봇이 청소한 곳을 실시간으로 보여줍니다. 각 방의 청소 방법을 지정하고, 로봇이 접근할 수 없는 구역을 설정하며, 청소 세션을 예약하여 집에 돌아오면 깨끗한 바닥을 마주할 수 있습니다.
기술 사양
일반 사양
재질
ABS 플라스틱
색상
아틱 화이트
기능
진공 청소와 물 청소를 한 번에
제품 유형
로봇 진공 청소기
물 청소 기능
예
카페트 강력 청소
예
기본 브러시 종류
모가 있는 고무 브러시
들어 올릴 수 있는 기본 브러시
아니요
필터 유형
세척 가능한 EPA 11
머리카락 엉킴 방지
아니요
측면 브러시 개수
1
물걸레 기술
수동 물걸레질
들어 올릴 수 있는 물걸레
아니요
세제와 함께 사용 가능
아니요
내비게이션 종류
LDS
작은 장애물 감지
아니요
장애물 통과 능력
최대 17mm
먼지 감지
아니요
자동 카페트 감지
아니요, 앱에서 물걸레 제한 구역 만들기
인터넷 연결
Wi-Fi, 듀얼 밴드로 연결
Wi-Fi 범위
2.4GHz 및 5GHz
스마트 홈 호환성
예, Alexa 및 Google Assistant를 통한 기본 제어
용량 깨끗한 물탱크(로봇 내)
300ml
용량 먼지통(로봇 내)
380ml
내장 전원 스위치
예
전원 표시등
예
소음 수준(표준)
≤ 66dB
자동 재충전 기능
예, 배터리가 부족하면 충전이 시작되고, 충전이 완료되면 멈췄던 지점부터 계속해서 작업을 재개합니다.