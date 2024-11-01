집에 맞게 청소를 맞춤 설정하세요

필립스 HomeRun 로봇 앱은 직관적이고 사용하기 쉽게 설계되었습니다. 단계별 안내와 유용한 동영상을 통해 로봇을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다. 앱은 로봇과 통신하여 어디에 있든 로봇의 청소 성능을 제어, 보고 및 업데이트하고 로봇이 청소한 곳을 실시간으로 보여줍니다. 각 방의 청소 방법을 지정하고, 로봇이 접근할 수 없는 구역을 설정하며, 청소 세션을 예약하여 집에 돌아오면 깨끗한 바닥을 마주할 수 있습니다.