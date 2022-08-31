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고속 회전 물걸레로 꼼꼼한 청소
듀얼 고속 회전 물걸레와 자동 셀프 클리닝 스테이션으로 습식 및 건식 청소를 꼼꼼하고 효과적으로 수행하며, 별도의 유지 관리가 필요 없는 청소 경험을 제공합니다. LDS 내비게이션과 카펫 인식 기능이 탑재되었으며 2-in-1 물탱크 덕분에 초슬림 디자인을 자랑합니다.모든 혜택 보기
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2700Pa*1의 강력한 흡입력으로 전방의 먼지와 머리카락을 빨아들이고, 더블 디스크 물걸레가 고속 회전하여 후방의 얼룩을 효과적으로 제거합니다.
더블 고속 회전 물걸레는 분당 120회 회전하며 바닥을 깨끗하게 문질러 완벽한 청소를 보장합니다. 6N*2의 하중으로 사람 손처럼 압력을 가해 잘 지워지지 않는 얼룩을 효과적으로 제거합니다.
깨끗한 물로 헹구고, 꼼꼼히 긁어내고, 여러 번 문지르며, 더러운 물을 재활용하고, 빠르게 건조되는 5단계 셀프 클리닝 시스템으로 물걸레가 90초 만에 새 것처럼 깨끗해집니다.
물걸레 셀프 클리닝이 끝나면 11500L*3의 공기 흐름을 발생시키는 팬이 신속하게 건조시켜 악취를 방지하고 물걸레를 깨끗하게 유지합니다.
깨끗한 물탱크와 오염수 탱크가 통합된 초슬림*4 스테이션은 물용량을 늘리는 동시에 가정 내 공간을 절약하며, 집안에 잘 어울리는 컴팩트한 디자인을 자랑합니다.
2023년 Reddot 어워드와 IF 어워드 수상. 로봇과 스테이션은 세련된 디자인으로 집 안 풍경과 완벽한 조화를 이룹니다.
필립스 HomeRun 앱으로 나만의 청소 경험을 설정할 수 있습니다. 선호하는 청소 모드, 청소 구역, 청소 일정을 자유롭게 선택하세요.
LDS 내비게이션은 360도 전방위 스캔과 정확한 매핑 기능을 제공하며, 센티미터 단위로 여러 방을 정밀하게 매핑할 수 있습니다. Lidar는 어두운 환경에서도 정확하게 위치를 파악합니다.
초음파 센서는 실시간으로 바닥 유형을 감지하여 물걸레 모드에서는 로봇이 카펫을 피하고, 진공 청소 모드에서는 흡입력을 자동으로 강화*5하여 먼지를 효과적으로 제거합니다.
크기 및 무게
기능
서비스 제원
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