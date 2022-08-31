고속 회전 물걸레로 꼼꼼한 청소

듀얼 고속 회전 물걸레와 자동 셀프 클리닝 스테이션으로 습식 및 건식 청소를 꼼꼼하고 효과적으로 수행하며, 별도의 유지 관리가 필요 없는 청소 경험을 제공합니다. LDS 내비게이션과 카펫 인식 기능이 탑재되었으며 2-in-1 물탱크 덕분에 초슬림 디자인을 자랑합니다.