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    HomeRun 6000 시리즈 진공 청소 및 물걸레 로봇

    XU6500/82

    고속 회전 물걸레로 꼼꼼한 청소

    듀얼 고속 회전 물걸레와 자동 셀프 클리닝 스테이션으로 습식 및 건식 청소를 꼼꼼하고 효과적으로 수행하며, 별도의 유지 관리가 필요 없는 청소 경험을 제공합니다. LDS 내비게이션과 카펫 인식 기능이 탑재되었으며 2-in-1 물탱크 덕분에 초슬림 디자인을 자랑합니다.

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    HomeRun 6000 시리즈 진공 청소 및 물걸레 로봇

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    고속 회전 물걸레로 꼼꼼한 청소

    5단계 AquaWash 셀프 클리닝 포함

    • 진공 청소와 물 청소를 한 번에
    • 자동 셀프 클리닝 및 건조
    • 수상 경력의 초슬림 디자인
    • 카펫 인식 시스템
    • 필립스 HomeRun 앱을 통한 맞춤형 설정
    진공 청소 및 물걸레질을 동시에 수행하여 먼지와 얼룩을 효과적으로 제거하세요.

    진공 청소 및 물걸레질을 동시에 수행하여 먼지와 얼룩을 효과적으로 제거하세요.

    2700Pa*1의 강력한 흡입력으로 전방의 먼지와 머리카락을 빨아들이고, 더블 디스크 물걸레가 고속 회전하여 후방의 얼룩을 효과적으로 제거합니다.

    더블 고속 회전 물걸레로 잘 지워지지 않는 얼룩까지 제거

    더블 고속 회전 물걸레로 잘 지워지지 않는 얼룩까지 제거

    더블 고속 회전 물걸레는 분당 120회 회전하며 바닥을 깨끗하게 문질러 완벽한 청소를 보장합니다. 6N*2의 하중으로 사람 손처럼 압력을 가해 잘 지워지지 않는 얼룩을 효과적으로 제거합니다.

    AquaWash 자동 셀프 클리닝으로 손 댈 필요 없이 간편하게 청소

    AquaWash 자동 셀프 클리닝으로 손 댈 필요 없이 간편하게 청소

    깨끗한 물로 헹구고, 꼼꼼히 긁어내고, 여러 번 문지르며, 더러운 물을 재활용하고, 빠르게 건조되는 5단계 셀프 클리닝 시스템으로 물걸레가 90초 만에 새 것처럼 깨끗해집니다.

    악취를 예방하는 자동 공기 건조 기능

    악취를 예방하는 자동 공기 건조 기능

    물걸레 셀프 클리닝이 끝나면 11500L*3의 공기 흐름을 발생시키는 팬이 신속하게 건조시켜 악취를 방지하고 물걸레를 깨끗하게 유지합니다.

    공간 절약형 초슬림 2-in-1 스테이션

    공간 절약형 초슬림 2-in-1 스테이션

    깨끗한 물탱크와 오염수 탱크가 통합된 초슬림*4 스테이션은 물용량을 늘리는 동시에 가정 내 공간을 절약하며, 집안에 잘 어울리는 컴팩트한 디자인을 자랑합니다.

    아름다운 디자인으로 Reddot 및 IF 어워드 수상

    아름다운 디자인으로 Reddot 및 IF 어워드 수상

    2023년 Reddot 어워드와 IF 어워드 수상. 로봇과 스테이션은 세련된 디자인으로 집 안 풍경과 완벽한 조화를 이룹니다.

    손가락만으로 맞춤형 모드를 설정할 수 있는 필립스 HomeRun 앱

    손가락만으로 맞춤형 모드를 설정할 수 있는 필립스 HomeRun 앱

    필립스 HomeRun 앱으로 나만의 청소 경험을 설정할 수 있습니다. 선호하는 청소 모드, 청소 구역, 청소 일정을 자유롭게 선택하세요.

    최첨단 LDS 레이더로 빈틈 없이 정밀하게 매핑

    최첨단 LDS 레이더로 빈틈 없이 정밀하게 매핑

    LDS 내비게이션은 360도 전방위 스캔과 정확한 매핑 기능을 제공하며, 센티미터 단위로 여러 방을 정밀하게 매핑할 수 있습니다. Lidar는 어두운 환경에서도 정확하게 위치를 파악합니다.

    흡입력을 자동 강화하는 카펫 부스트 시스템

    흡입력을 자동 강화하는 카펫 부스트 시스템

    초음파 센서는 실시간으로 바닥 유형을 감지하여 물걸레 모드에서는 로봇이 카펫을 피하고, 진공 청소 모드에서는 흡입력을 자동으로 강화*5하여 먼지를 효과적으로 제거합니다.

    기술 사양

    • 크기 및 무게

      순중량
      13kg
      대략적인 무게
      15kg
      제품 크기(동체/베이스 스테이션)
      • 345 * 330 *100mm
      • 425 * 210(400(보드 포함)) * 455mm

    • 기능

      배터리 용량
      4800mAh
      배터리 유형
      리튬 배터리
      일반 모드 사용 시간
      150분
      충전 시간
      5.5시간
      배터리 작동 전압
      14.4V
      호스트 정격 출력
      36W
      베이스 스테이션 정격 출력
      48W
      롤링 브러시 속도
      1200RPM
      흡입력
      • 600Pa, 1000Pa, 1500Pa, 2700Pa
      • 노이즈: ≤65dB

    • 서비스 제원

      세정수 탱크
      4.5L
      하수 탱크
      5.5L
      먼지함
      400ml

    Badge-D2C

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    • 1 2700Pa는 강력 모드에서 최대 출력으로 측정된 최대 공기압이며, 실제 사용 시 환경 조건과 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
    • *2 물걸레 모드에서 듀얼 회전 물걸레의 회전 속도는 약 120RPM이며, 하중은 약 6N입니다. 이는 물걸레가 가하는 총 압력이 6N임을 나타내지만, 환경 조건과 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
    • **3 물걸레 건조 과정에서 DC 팬의 회전 속도는 3,500RPM이고, 공기 흐름은 191.9L/분입니다. 191.9L/분*60분 = 11,514L로 약 11,500L이지만, 실제 사용 시 환경 조건과 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
    • ***4 베이스 스테이션의 길이는 434mm, 너비는 216mm로 면적은 0.434×0.216≈0.09㎡입니다.
    • ****5 진공 청소 모드에서 로봇이 카펫을 감지하면 흡입력이 증가합니다. 그러나 흡입력이 이미 2700Pa로 설정된 경우에는 추가로 증가하지 않습니다.

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