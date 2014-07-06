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단종됨

Click & Style전기면도기 & 클렌징브러쉬

YS526/16

3.5

| (4) 리뷰

1 개 상 수상

하나의 기기로 다양한 기능을 즐기세요

투인원(2-in-1) 도구로 매끈한 면도와 상쾌한 세안 모두 손쉽게 가능. 본체에 쉐이빙헤드 혹은 클렌징브러쉬를 용도에 맞게 부착하고 사용하세요.

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하나의 기기로 다양한 기능을 즐기세요

  • 영킷

  • 컴포트 컷 헤드

  • 투인원(2-in-1) 제품

배터리 표시등을 통해 배터리 잔량이 낮은지 또는 완전히 충전되었는지 알 수 있습니다.

배터리 표시등을 통해 배터리 잔량이 낮은지 또는 완전히 충전되었는지 알 수 있습니다.

배터리 잔량이 부족하거나 충전 중이거나 완전히 충전되면 배터리 표시등이 켜집니다.

2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

모든 면도기는 2년간 무상 A/S가 가능하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다. 클렌징 브러시 헤드(일부 모델에만 해당)의 교체모는 최상의 효과를 위해 3개월마다 교체하십시오.

2가지의 클릭 온/오프 액세서리 중 선택하여 스타일 연출

2가지의 클릭 온/오프 액세서리 중 선택하여 스타일 연출

원하는 헤드를 본체에 부착하기만 하면 면도기나 페이셜 클렌징 브러쉬로 사용 가능합니다. 사용 후 분리 역시 간단합니다. 매끈한 얼굴을 원한다면 쉐이빙헤드를, 상쾌한 세안을 원한다면 클렌징 브러쉬를 선택하세요. 하나의 기기로 다양한 기능을 즐기실 수 있습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • AWARD-3620605 이미지

리뷰

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3.5

5점 만점

4

리뷰

5
3
1

06/07/2014

한국

한국

기능은 뛰어나나 크기가 조금 작았으면 좋겠음

우선 면도날이 최대한 수염을 잘라주어 손면도기만큼의 효과를 갖고, 브러쉬의 경우 미세모여서 피부자극이 없고 모공관리에 효과적이다. 다만 면도기 본체의 길이가 길어 큰 느낌이 있어서 본체의 길이를 조금더 짧게 했으면 좋겠음

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Click & Style YS526/16 shave & cleanse에 대해 작성되었습니다.

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17/02/2014

한국

한국

편하고 좋네요

편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿

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24/11/2013

한국

한국

세안기능은 좋은데

제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯..

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면책 조항

  1. 30명의 지원자를 대상으로 한 외부 임상 테스트를 통해 클렌징브러쉬로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 환경에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.