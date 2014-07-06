단종됨
YS526/16
하나의 기기로 다양한 기능을 즐기세요
투인원(2-in-1) 도구로 매끈한 면도와 상쾌한 세안 모두 손쉽게 가능. 본체에 쉐이빙헤드 혹은 클렌징브러쉬를 용도에 맞게 부착하고 사용하세요.
영킷
컴포트 컷 헤드
투인원(2-in-1) 제품
배터리 잔량이 부족하거나 충전 중이거나 완전히 충전되면 배터리 표시등이 켜집니다.
모든 면도기는 2년간 무상 A/S가 가능하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다. 클렌징 브러시 헤드(일부 모델에만 해당)의 교체모는 최상의 효과를 위해 3개월마다 교체하십시오.
원하는 헤드를 본체에 부착하기만 하면 면도기나 페이셜 클렌징 브러쉬로 사용 가능합니다. 사용 후 분리 역시 간단합니다. 매끈한 얼굴을 원한다면 쉐이빙헤드를, 상쾌한 세안을 원한다면 클렌징 브러쉬를 선택하세요. 하나의 기기로 다양한 기능을 즐기실 수 있습니다.
수상 내용
3.5
5점 만점
4
리뷰
야왕용이
06/07/2014
한국
기능은 뛰어나나 크기가 조금 작았으면 좋겠음
우선 면도날이 최대한 수염을 잘라주어 손면도기만큼의 효과를 갖고, 브러쉬의 경우 미세모여서 피부자극이 없고 모공관리에 효과적이다. 다만 면도기 본체의 길이가 길어 큰 느낌이 있어서 본체의 길이를 조금더 짧게 했으면 좋겠음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Click & Style YS526/16 shave & cleanse에 대해 작성되었습니다.
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왕초대갈
17/02/2014
한국
편하고 좋네요
편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿
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most울프
24/11/2013
한국
세안기능은 좋은데
제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯..
예, 이 제품을 추천합니다.
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30명의 지원자를 대상으로 한 외부 임상 테스트를 통해 클렌징브러쉬로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 환경에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.