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단종됨

Click & Style필립스 쉐이빙, 스타일링 & 클렌징

YS536/16

하나의 기기로 다양한 기능을 즐기세요

3-in-1 제품으로 매끈한 면도와 상쾌한 세안 모두 손 쉽게 가능합니다. 쉐이빙, 스타일링, 클렌징 기능을 가진 헤드가 포함되어 있습니다. 당신이 원하는 기능을 선택해 바디에 장착하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.

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하나의 기기로 다양한 기능을 즐기세요

  • 영킷

  • 컴포트 컷 헤드

  • 쓰리인원(3-in-1) 제품

3가지의 클릭 온/오프 액세서리 중 원하는 것을 선택

3가지의 클릭 온/오프 액세서리 중 원하는 것을 선택

원하는 헤드를 본체에 부착하기만 하면 면도기, 수염트리머, 페이셜 클렌징 브러쉬로 사용 가능합니다. 사용 후 분리 역시 간단합니다. 매끈한 얼굴을 원한다면 쉐이빙헤드를, 완벽한 수염정리를 원한다면 트리머를, 상쾌한 세안을 원한다면 클렌징 브러쉬를 선택하세요. 하나의 기기로 다양한 기능을 즐기실 수 있습니다.

사용이 편리하며 피부에 안전

사용이 편리하며 피부에 안전

자극이나 상처 없이 손 쉽게 매끈한 면도가 가능하도록 설계된 듀얼 회전식 면도기 파트

손세안보다 오래 지속되는 유분 관리*

손세안보다 오래 지속되는 유분 관리*

클렌징 브러시 헤드를 간단히 부착하여 사용하고 있는 클렌징(화장품) 제품과 함께 사용합니다. 클렌징 브러시는 손으로 세안한 듯 부드러우면서도 유분 조절 효과는 더 오래 지속됩니다.*

기술 사양

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면책 조항

  1. 30명의 지원자를 대상으로 한 외부 임상 테스트를 통해 클렌징 브러시로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 환경에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.