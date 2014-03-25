하나의 기기로 다양한 기능을 즐기세요

3-in-1 제품으로 매끈한 면도와 상쾌한 세안 모두 손 쉽게 가능합니다. 쉐이빙, 스타일링, 클렌징 기능을 가진 헤드가 포함되어 있습니다. 당신이 원하는 기능을 선택해 바디에 장착하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.