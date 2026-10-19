필립스 소닉케어 에어플로스의 노즐이 나오지 않거나 쉽게 부러짐

에어플로스 핸들에서 노즐을 분리하기 어려운 경우, 당기는 중에는 노즐을 구부리거나 비틀지 말아야 합니다.



아래에서 이를 수행하는 간단한 방법을 확인할 수 있습니다.



1. 노즐 또는 노즐 팁을 잡습니다. 종이 타월이나 천을 사용하면 수월하게 잡을 수 있습니다.

2. 핸들에서 노즐/노즐 팁을 곧바로 당겨서 빼내십시오.

3. 성공적으로 뺀 후 뺐다가 끼우는 것을 수 차례 반복하십시오.



참고: 알맞은 유형의 노즐을 사용하고 있는지 확인하십시오.