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필립스 소닉케어 에어플로스의 노즐이 나오지 않거나 쉽게 부러짐

필립스 소닉케어 에어플로스의 노즐이 핸들에서 분리되지 않거나 쉽게 부러지는 경우 아래에서 해결책을 찾아 보십시오.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX3042/00, HX3062/00, HX8483/01. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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