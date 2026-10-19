필립스 고객지원
필립스 소닉케어 에어플로스의 노즐이 나오지 않거나 쉽게 부러짐
필립스 소닉케어 에어플로스의 노즐이 핸들에서 분리되지 않거나 쉽게 부러지는 경우 아래에서 해결책을 찾아 보십시오.
에어플로스 핸들에서 노즐을 분리하기 어려운 경우, 당기는 중에는 노즐을 구부리거나 비틀지 말아야 합니다.
아래에서 이를 수행하는 간단한 방법을 확인할 수 있습니다.
1. 노즐 또는 노즐 팁을 잡습니다. 종이 타월이나 천을 사용하면 수월하게 잡을 수 있습니다.
2. 핸들에서 노즐/노즐 팁을 곧바로 당겨서 빼내십시오.
3. 성공적으로 뺀 후 뺐다가 끼우는 것을 수 차례 반복하십시오.
참고: 알맞은 유형의 노즐을 사용하고 있는지 확인하십시오.
필립스 소닉케어 에어플로스 노즐이 쉽게 부러지는 경우, 알맞은 유형의 노즐을 사용하고 있는지 확인하십시오. 에어플로스 프로와 울트라의 노즐은 호환되지 않습니다.
자세한 내용은 아래 동영상을 확인하십시오.
위 방법으로 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX3042/00, HX3062/00, HX8483/01. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›