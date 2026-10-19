필립스 고객지원
필립스 비키니 트리머가 트리밍할 때 모발을 잡아 당깁니다.
필립스 비키니 트리머가 트리밍하는 동안 모발을 잡아당기는 경우 아래 팁을 시도하여 문제를 해결해보십시오.
트리머가 제대로 작동하려면 정기적으로 세척해야 합니다. 모발이나 이물질이 장치에 걸려서 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
배터리가 부족하면 제품이 모발을 조금 잡아당길 수 있습니다. 이런 경우에는 배터리를 교체하십시오.
트리머와 함께 사용하고 있는 커팅 부품 또는 트리밍 빗을 본체에 올바르게 장착해야 합니다. 액세서리를 올바르게 장착하지 않으면 트리머가 작동하지 않거나 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
- 최상의 트리밍 경험을 위해서는 트리머를 피부에 완전히 접촉시키고 부드럽고 끊김 없이 움직여야 합니다.
- 다른 한 손으로 피부를 당기면 모발이 올라와 쉽게 닿을 수 있습니다.
- 최상의 결과를 위해서는 모발이 자라는 반대 방향으로 트리밍해야 합니다.
트리머 헤드가 손상되었는지 확인하십시오. 손상된 경우 새 필립스 트리머 헤드로 교체하십시오.
문제가 해결되지 않는 경우 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRT383/15, HP6390/10.