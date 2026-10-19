제품지원

고객지원 홈페이지

필립스 고객지원

필립스 비키니 트리머가 트리밍할 때 모발을 잡아 당깁니다.

필립스 비키니 트리머가 트리밍하는 동안 모발을 잡아당기는 경우 아래 팁을 시도하여 문제를 해결해보십시오.

 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRT383/15, HP6390/10.

자주 묻는 질문

기타 유용한 링크

제품과 관련하여 도움이 필요하신가요?

보증

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션 찾기

고객지원 홈페이지