필립스 비키니 트리머가 트리밍할 때 모발을 잡아 당깁니다.

트리머와 함께 사용하고 있는 커팅 부품 또는 트리밍 빗을 본체에 올바르게 장착해야 합니다. 액세서리를 올바르게 장착하지 않으면 트리머가 작동하지 않거나 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.

