뿌리 수염까지 절삭하는 시스템으로 최상의 밀착 면도를 경험하세요. 하루 종일 지속되는 차이를 바로 느낄 수 있습니다.
목선부터 코 아래까지 이어지는 면도기 헤드와 피부의 밀착을 느껴보세요
자동으로 수염 상태에 적응하는 면도기로 1일, 3일, 7일 된 수염도 손쉽게 면도합니다
특허받은 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 시스템은 수염을 뿌리에서 부드럽게 들어 올려 피부를 베지 않고 -0.08mm 뿌리 수준까지 정밀하게 면도하여 하루내내 지속되는 완벽한 면도를 구현합니다.
피부를 당기는 패턴으로 움직이는 매우 유연한 컴팩트 헤드가 얼굴의 모든 곡선에 맞게 역동적으로 조정됩니다. 목이나 콧밑처럼 면도하기 어려운 부위의 수염도 더욱 밀접하게 접촉하여 20% 더 정교하게** 면도할 수 있습니다. 어떤 부위든 깔끔하게 마무리합니다.
다양한 방향으로 자라는 수염까지 놓치지 않도록 설계된 360° 회전 나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 면도날은 한 번의 움직임으로 최대 25% 더 많은 수염을 제거*합니다. 분당 800만 번의 커팅 동작으로 1일, 3일, 7일차 수염까지도 균일하게 면도할 수 있습니다.
AI 기반의 액티브 압력 및 동작 안내 시스템이 조명으로 실시간 피드백을 제공하여 이상적인 면도 압력과 손동작을 안내합니다. 피부 자극은 적고 효율적인 면도를 경험해 보세요.
필립스의 최첨단 피부 보호 기능으로 제곱 센티미터당 50만 개의 마이크로테크 비드가 포함된 친수성 코팅을 통해 피부 위에서 50% 더 부드럽게 미끄러집니다.*** 마찰은 줄고 최고의 편안함을 느낄 수 있습니다.
