i9000 Prestige Ultra

하루 종일 유지되는 밀착 면도, 최적의 피부 안정

권장 소매가

이 제품은 단종되었습니다.
세계 1위 전기 면도기 브랜드¹

새로운 절삭의 기준

초근접 밀착 면도를 제공하는 최상의 솔루션

필립스의 특허 받은 트리플 액션 리프트 앤 컷 시스템은 모근부터 뿌리 수염을 부드럽게 들어 올려 최대 -0.08mm² 절삭하며, 피부를 보호합니다. 하루 종일 지속되는 초밀착 면도를 경험하세요.

하루 종일 지속되는 밀착 면도, 최상의 피부 편안함.

필립스 i9000 프레스티지 울트라는 트리플 액션 리프트 앤 컷 시스템으로 모근부터 모발을 깔끔하게 절삭하여, 닿기 힘든 부위까지 하루 종일 지속되는 밀착 면도를 제공하는 우리의 가장 혁신적인 면도기입니다.

표준 제품 사진

밀착력

하루 종일 지속되는 밀착 면도

뿌리 수염까지 절삭하는 시스템으로 최상의 밀착 면도를 경험하세요. 하루 종일 지속되는 차이를 바로 느낄 수 있습니다.

정밀함

닿기 힘든 부위의 수염까지 정밀하게 면도

목선부터 코 아래까지 이어지는 면도기 헤드와 피부의 밀착을 느껴보세요

효율성

더 긴 수염도 강력하고 효과적으로 절삭

자동으로 수염 상태에 적응하는 면도기로 1일, 3일, 7일 된 수염도 손쉽게 면도합니다

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Triple Action Lift & Cut System

수염 뿌리까지 완벽히 밀착, 하루 내내 유지되는 깔끔한 면도

특허받은 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 시스템은 수염을 뿌리에서 부드럽게 들어 올려 피부를 베지 않고 -0.08mm 뿌리 수준까지 정밀하게 면도하여 하루내내 지속되는 완벽한 면도를 구현합니다.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) 360 Precision Flexing Head

면도하기 어려운 부위까지 정교하게

피부를 당기는 패턴으로 움직이는 매우 유연한 컴팩트 헤드가 얼굴의 모든 곡선에 맞게 역동적으로 조정됩니다. 목이나 콧밑처럼 면도하기 어려운 부위의 수염도 더욱 밀접하게 접촉하여 20% 더 정교하게** 면도할 수 있습니다. 어떤 부위든 깔끔하게 마무리합니다.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) NanoTech Dual Precision Blades

1일, 3일, 7일된 수염도 한 번에 효율적으로 제거

다양한 방향으로 자라는 수염까지 놓치지 않도록 설계된 360° 회전 나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 면도날은 한 번의 움직임으로 최대 25% 더 많은 수염을 제거*합니다. 분당 800만 번의 커팅 동작으로 1일, 3일, 7일차 수염까지도 균일하게 면도할 수 있습니다.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Active Pressure & Motion Guidance

AI 기술로 면도 효율성 및 편안함 향상

AI 기반의 액티브 압력 및 동작 안내 시스템이 조명으로 실시간 피드백을 제공하여 이상적인 면도 압력과 손동작을 안내합니다. 피부 자극은 적고 효율적인 면도를 경험해 보세요.

i9000P Ultra Phoenix Feature Image (PPL) Hydro SkinGlide Coating

50% 더 부드러운 글라이드***로 편안함 극대화

필립스의 최첨단 피부 보호 기능으로 제곱 센티미터당 50만 개의 마이크로테크 비드가 포함된 친수성 코팅을 통해 피부 위에서 50% 더 부드럽게 미끄러집니다.*** 마찰은 줄고 최고의 편안함을 느낄 수 있습니다.

환경을 생각한 디자인

강한 내구성, 목적 있는 설계

내구성 유지하면서도 바이오 기반 소재를 사용해 탄소 배출을 줄여 환경을 생각했습니다.

오래가는 성능 - 최대 7년 품질 보증³

내구성이 뛰어난 면도기를 통해 최상의 신뢰성과 성능을 경험하세요.

더 가까이, 최상의 피부 편안함과 함께

AI 기반 피부 보호 기술로 편안함을 유지하면서 루트 레벨에서 절삭하여 오랫동안 지속되는 밀착 면도를 제공합니다.

A hand holding a razor and next to it a display of the Male Grooming App

남성 면도 앱

GroomTribe 앱으로 면도를 최적화하세요

면도 모드 및 설정을 세밀하게 조정하고, 실시간 가이드를 통해 면도 기술을 향상시키며, 면도기 상태 및 액세서리 수명을 추적할 수 있습니다.

i9000 프레스티지 울트라 면도기를 선택하세요

리뷰

USB로 충전되는 필립스 제품을 충전하는 데 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?

필립스 면도기를 사용하여 최상의 효과를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?

필립스 세척 스테이션 카트리지는 언제 교체해야 합니까?

무선 클렌징 팟과 호환되는 필립스 면도기는 무엇입니까?

필립스 면도기의 배터리를 교체할 수 있습니까?

필립스 면도기에 사용할 수 있는 폼이나 젤은 어떤 것입니까?

필립스 면도기의 쉐이빙 헤드는 어떻게 분리합니까?

내 휴대전화에서 필립스 GroomTribe 앱을 사용할 수 있습니까?

필립스 면도기 사용 후 피부 자극이 발생함

고객 서비스 및 지원

제품 관련 도움을 받고, 설명서를 찾고, 최상의 팁과 요령을 확인하고, 모든 문제를 해결하세요.

CustomerSupport

고객지원 홈페이지

모든 지원 항목과 기타 정보 찾기

MagnifyingGlass

제품 찾기

모델 번호로 검색하고 제품별 정보를 찾습니다.

i9000 시리즈 면도기를 비교하세요

i9000 Prestige Ultra
i9000 Prestige Ultra

디스클레이머

¹ Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2023년판, 2023년 12월 조사 기준
² 필립스 글로벌 리서치센터 내부 테스트 기준 (Global ACL List 2025.04) 본 테스트는 필립스 자사 테스트 환경에서 진행된 결과이며, 실제 사용 환경, 사용자 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
³ 2년 품질 보증 + 구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 추가 보증 기간 제공
* 필립스 3000 시리즈와 비교
** 이전 모델 대비
*** 비드 없는 코팅과 비교 시
**** 카트리지에 물이 있는 경우와 비교 시
***** 제3자 시험기관 테스트 결과, 면도기 표면에 있는 대장균, 황색포도상구균, 여드름균, 녹농균, 파라티푸스균 B형, 표피포도상구균을 10분 안에 99.9% 제거
****** 구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 판권 소유.

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.