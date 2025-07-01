루메아와 함께 다양한 액세서리가 제공되며, 각 액세서리는 신체의 특정 부위에 사용하도록 만들어졌습니다. 용도에 맞지 않는 부위에 액세서리를 사용하지 마십시오. 사용 설명서를 확인하여 해당 루메아 모델에 어떤 액세서리가 제공되는지 확인하십시오.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SC1996/70.
필립스 루메아가 제 피부에 안전하게 작용할까요?
임신 또는 모유 수유 중인 경우 필립스 루메아를 사용해도 됩니까?
필립스 루메아 사용 시 부작용이 있습니까?
비키니 영역에 필립스 루메아를 사용할 수 있습니까?
필립스 루메아는 얼마나 자주 사용해야 합니까?
필립스 루메아는 모든 피부 톤과 체모색에 적합합니까?
필립스 루메아를 더 자주 사용하면 더 나은 결과를 볼 수 있습니까?
필립스 루메아 시술은 어떻게 준비합니까?
필립스 루메아를 사용할 수 있는 연령대가 어떻게 됩니까?
필립스 루메아에서 깜박이는 빛은 눈에 안전합니까?
자신에게 적합한 필립스 루메아 발광 강도는 어떻게 찾을 수 있습니까?
필립스 루메아는 남성도 사용할 수 있습니까?
필립스 루메아가 사용 중에 따뜻해지는 이유는 무엇입니까?
필립스 루메아 시술에 앞서 체모를 제거해야 하는 이유는 무엇입니까?
필립스 루메아 유리에 기포가 있는 이유는 무엇입니까?
내 필립스 루메아 액세서리에 유리가 없는 이유는 무엇입니까?
필립스 루메아는 어떻게 세척합니까?
필립스 루메아 액세서리 간 차이점은 무엇입니까?
필립스 루메아를 사용하여 의도된 효과를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?