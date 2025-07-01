필립스 루메아 액세서리 간 차이점은 무엇입니까?

얼굴용 액세서리는 가장 작은 창 크기와 편평하고 작은 디자인으로 광대뼈 아래 쪽을 보다 정교하게 관리할 수 있습니다. 또한 광대뼈 아래 쪽 얼굴을 관리하기 위한 빨간색 필터가 추가로 내장되어 있습니다.

참고: 루메아를 남성의 목과 얼굴에 사용하지 마십시오. 이러한 부위의 체모는 특성이 다릅니다.