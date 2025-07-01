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필립스 루메아 액세서리 간 차이점은 무엇입니까?

루메아와 함께 다양한 액세서리가 제공되며, 각 액세서리는 신체의 특정 부위에 사용하도록 만들어졌습니다. 용도에 맞지 않는 부위에 액세서리를 사용하지 마십시오. 사용 설명서를 확인하여 해당 루메아 모델에 어떤 액세서리가 제공되는지 확인하십시오. 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SC1996/70.

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