필립스 헤어 드라이어로 모발이 끼이거나 당겨져 있는 경우 아래의 문제 해결 지침을 따라 이 문제를 해결하십시오. 모발이 필립스 헤어 드라이어로 걸리거나 당겨지는 경우 아래의 문제 해결 지침을 따라 문제를 해결하십시오.

헤어 드라이어의 위치가 올바르지 않습니다.

필립스 헤어 드라이어로 머리를 말리는 동안 앞부분이 머리를 향하도록 하십시오. 헤어 드라이어의 뒷면이 머리를 향하도록 하여 모발을 말려 한다면 드라이어의 뒷면에 있는 공기 흡입구 그릴에 모발이 엉킬 가능성이 있습니다.



헤어 드라이어에 모발이 이미 끼어 있는 경우 당황하지 마십시오. 즉시 드라이어를 끄고 모발을 부드럽게 잡아당깁니다. 친구에게 도움을 요청할 수도 있습니다.



이러한 문제를 방지하려면 사용 설명서의 지침을 주의해서 따르는 것이 좋습니다.

