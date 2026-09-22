필립스 고객지원 필립스 AquaTrio 진공 청소기는 어떻게 조립합니까?

필립스 AquaTrio 무선 제품을 처음 사용하기 전에 이 문서의 단계를 따르거나 비디오를 시청하세요.

이 문서의 정보는 AquaTrio 7000, 9000 시리즈 모델(AquaTrio 및 AquaTrio Pro 제외)에만 적용됩니다. 아래 이미지를 참조하세요.

1. AquaTrio 7000 시리즈 제품 거치대를 베이스 플레이트에 맞춰서 스테이션을 조립할 수 있으며, 베이스 플레이트에는 청소용 브러시를 보관할 수도 있습니다(이미지 A 참조). 제품을 조립하려면 손잡이를 제품에 끼우세요(이미지 B 참조). 제품을 보관하려면 제품 거치대의 끝이 제품에 끼도록 제품을 거치대에 밀어 청소 후 및 보관 스테이션에 보관할 수 있습니다(이미지 C 참조).

제품 조립 방법에 대한 단계별 지침은 아래의 비디오를 참조하세요. 제품 조립 방법에 대한 단계별 지침은 아래의 비디오를 참조하세요. 2.1 AquaTrio 9000 시리즈 청소 후 및 보관 스테이션 1. 필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소기의 제품 거치대를 애프터클린 트레이에 끼우고 위치 홀더를 튜브에 연결합니다.

2. 세척 후 보관 스테이션에 애프터클린 트레이가 있는지 확인하십시오.

팁: 청소용 브러시는 제품 거치대 후크에 걸 수 있습니다. 2.2 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소 전용 설정 1. 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 연결하십시오('딸깍' 소리가 남).

2. 먼지통을 튜브에 부착하십시오('딸깍' 소리가 남).

3. 튜브를 LED 노즐에 삽입합니다.

4. 진공 청소 전용 설정을 저장하려면 먼저 LED 노즐을 베이스 플레이트의 긴 쪽에 놓은 다음 튜브를 거치대에 눌러 진공 청소 전용 설정을 애프터클린 및 보관 스테이션에 놓으십시오.

2.3 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소 및 물걸레 제품 1. 진공 청소 및 물걸레 설정을 조립하려면 3-in-1 핸디형 청소기를 습식 모듈에 연결하십시오('딸깍' 소리가 남).

2. 습식 모듈을 AquaSpin 노즐에 부착합니다('찰칵' 소리가 남).

3. 진공 청소 및 물걸레 설정을 저장하려면 애프터클린 및 보관 스테이션에 놓으십시오.



참고: 진공 청소 및 물걸레 설정을 벽면 거치대에 보관할 수 없습니다. 진공 청소 전용 설정만 벽면 거치대에 보관할 수 있습니다.