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필립스 AquaTrio 진공 청소기는 어떻게 조립합니까?

필립스 AquaTrio 무선 제품을 처음 사용하기 전에 이 문서의 단계를 따르거나 비디오를 시청하세요.
이 문서의 정보는 AquaTrio 7000, 9000 시리즈 모델(AquaTrio 및 AquaTrio Pro 제외)에만 적용됩니다. 아래 이미지를 참조하세요.

7000, 9000 시리즈

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01 .

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