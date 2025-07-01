필립스 고객지원
필립스 AquaTrio 진공 청소기를 모든 바닥, 카펫 및 러그에서 사용할 수 있나요?
필립스 AquaTrio 7000 또는 9000 시리즈를 사용할 수 있는 모든 표면에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참조하세요.
필립스 AquaTrio 7000 시리즈는 코팅되지 않은 나무 바닥과 깊은 이음새가 있는 타일 바닥을 제외한 모든 종류의 딱딱한 바닥을 진공 청소 및 물걸레질할 때 적합합니다. 리놀륨 바닥에서 청소하는 경우 리놀륨이 AquaSpin 노즐에 들어가지 않도록 적절히 고정된 리놀륨 바닥에서만 본 제품을 사용하세요.
젖은 걸레로 섬세하고 딱딱한 마루 바닥을 자주, 쉽게 청소하는 경우 필립스 AquaTrio 7000 시리즈도 적합합니다.
제품이 바닥에 적합한지 확인하기 위해 직접 볼 수 없는 작은 영역에서 제품을 테스트할 수 있습니다.
참고: 카펫과 러그에는 AquaTrio 7000 시리즈를 사용할 수 없습니다. AquaSpin 노즐은 딱딱한 바닥에만 적합합니다.
진공 청소와 물걸레질을 동시에
필립스 AquaTrio 9000 시리즈는 진공 청소와 물걸레질을 동시에 하는 데 적합합니다. 진공 청소 및 물걸레 설정이 딱딱한 바닥의 액체 및 얼룩을 포함한 모든 종류의 먼지를 효과적으로 청소하므로 물걸레질을 하기 전에 진공 청소를 미리 할 필요가 없습니다.
딱딱한 바닥
진공 및 물걸레 설정은 코팅되지 않은 나무 바닥을 제외한 모든 종류의 딱딱한 바닥을 청소하거나 청소하기에 적합합니다.
리놀륨 바닥에 진공 및 물걸레 세트를 사용할 경우 리놀륨이 AquaSpin 노즐에 들어가지 않도록 적절히 부착된 리놀륨 바닥에만 사용해야 합니다.
섬세한 바닥
섬세하고 딱딱한 바닥을 물걸레로 자주, 쉽게 청소하려면 필립스 AquaTrio 9000 시리즈도 적합합니다. 진공 청소 및 물걸레 설정에는 먼지와 얼룩, 액체를 효과적이면서도 부드럽게 제거하는 극세사 브러시가 포함되어 있습니다.
카펫과 러그의 경우 건식 진공 청소기만 사용하세요. AquaSpin 노즐은 딱딱한 바닥면에만 적합하므로 진공 청소 및 물걸레 설정을 사용할 수 없습니다.
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