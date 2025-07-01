필립스 AquaTrio 진공 청소기를 모든 바닥, 카펫 및 러그에서 사용할 수 있나요?

진공 청소와 물걸레질을 동시에

필립스 AquaTrio 9000 시리즈는 진공 청소와 물걸레질을 동시에 하는 데 적합합니다. 진공 청소 및 물걸레 설정이 딱딱한 바닥의 액체 및 얼룩을 포함한 모든 종류의 먼지를 효과적으로 청소하므로 물걸레질을 하기 전에 진공 청소를 미리 할 필요가 없습니다.



딱딱한 바닥

진공 및 물걸레 설정은 코팅되지 않은 나무 바닥을 제외한 모든 종류의 딱딱한 바닥을 청소하거나 청소하기에 적합합니다.



리놀륨 바닥에 진공 및 물걸레 세트를 사용할 경우 리놀륨이 AquaSpin 노즐에 들어가지 않도록 적절히 부착된 리놀륨 바닥에만 사용해야 합니다.



섬세한 바닥

섬세하고 딱딱한 바닥을 물걸레로 자주, 쉽게 청소하려면 필립스 AquaTrio 9000 시리즈도 적합합니다. 진공 청소 및 물걸레 설정에는 먼지와 얼룩, 액체를 효과적이면서도 부드럽게 제거하는 극세사 브러시가 포함되어 있습니다.

