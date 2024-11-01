아래 정보는 다음에만 적용됩니다. 올인원 8600 시리즈(AIS8540) | 올인원 8000 시리즈(GC628, GC629) | ProTouch(GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1(GC617, GC618).

필립스의 특허 받은 엔진 디자인으로 제품의 석회질을 제거할 필요가 없습니다. 석회질이 자동으로 제거되어 제품 하단 내부에 수집됩니다. 이 공간은 석회질을 모으는 곳으로 설계되었으므로 추가 조치를 취하지 않아도 됩니다.