필립스 퀵스팀 다리미/올인원 솔루션의 석회질은 어떻게 제거하나요?
게시일 2023년 8월 30일
아래 문서를 읽고 사용 중인 필립스 퀵스팀 다리미/올인원 솔루션의 모델을 찾은 다음 올바른 석회질 제거 절차를 따르세요.
사용 중인 핸디형 퀵스팀 다리미 또는 스탠드형 다리미 모델을 찾은 다음 석회질 제거 절차를 따르세요.
핸디형 퀵스팀 다리미:
사용 중인 필립스 핸디형 퀵스팀 다리미 모델을 찾은 다음 아래의 올바른 석회질 제거 절차를 따르려면 사용 설명서를 확인하거나, 물탱크 아래/손잡이 뒤/퀵스팀 다리미 헤드 아래의 모델 번호를 확인하세요(이미지 A 및 B 참조). 모델 번호의 예는 다음과 같습니다. STH7030/10, GC801/10.
스탠드형 다리미:
사용 중인 필립스 스탠드형 다리미의 모델을 찾은 다음 아래의 올바른 석회질 제거 절차를 따르려면 사용 설명서를 확인하거나 스탠드형 다리미 본체 아래에 있는 모델 번호를 확인하세요(이미지 C 참조). 모델 번호의 예는 다음과 같습니다. STE3170/80, GC482/27.
사용 중인 필립스 핸디형 퀵스팀 다리미 모델을 찾은 다음 아래의 올바른 석회질 제거 절차를 따르려면 사용 설명서를 확인하거나, 물탱크 아래/손잡이 뒤/퀵스팀 다리미 헤드 아래의 모델 번호를 확인하세요(이미지 A 및 B 참조). 모델 번호의 예는 다음과 같습니다. STH7030/10, GC801/10.
스탠드형 다리미:
사용 중인 필립스 스탠드형 다리미의 모델을 찾은 다음 아래의 올바른 석회질 제거 절차를 따르려면 사용 설명서를 확인하거나 스탠드형 다리미 본체 아래에 있는 모델 번호를 확인하세요(이미지 C 참조). 모델 번호의 예는 다음과 같습니다. STE3170/80, GC482/27.
석회질 제거가 필요한 이유는 무엇입니까?
시간이 지남에 따라 제품에 석회질이 쌓일 수 있습니다. 사용하는 지역의 물이 경수일수록 세척하지 않으면 석회질 불순물이 빨리 생기고 굳어질 수 있습니다. 필립스 퀵스팀 다리미에 쌓인 석회질을 1~2개월마다 제거하면 옷의 갈색 얼룩 발생, 갈색 물 생성, 갈색 물 누수 문제를 방지할 수 있습니다. 정기적인 세척을 통해 스팀 출력을 최고로 유지하고 제품의 수명을 연장할 수 있습니다.
빠른 석회질 제거 기능
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. StyleTouch Pure(GC440, GC442) 8000 시리즈(GC800, GC801, GC810).
참고: 퀵스팀 다리미는 한 달에 한 번 정도 석회질을 제거해야 하며, 사용 지역의 물이 심한 경수일 경우 더 자주 제거해야 합니다.
참고: 퀵스팀 다리미는 한 달에 한 번 정도 석회질을 제거해야 하며, 사용 지역의 물이 심한 경수일 경우 더 자주 제거해야 합니다.
- 제품의 전원 코드를 뽑고 1시간 이상 그대로 두어 열을 식힙니다.
- "De-Calc"이라고 표시된 덮개를 분리합니다.
- 싱크대 위에서 잡고 고무 마개를 분리한 다음, 부드럽게 흔들어서 물과 석회질을 비웁니다.
- 마개와 덮개를 다시 제자리에 놓습니다.
- 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.
Play Pause
간편한 세척 석회질 제거 기능
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. 7000 시리즈(STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
참고: 정기적으로 사용할 경우 퀵스팀 다리미는 한 달에 한 번 정도 석회질을 제거해야 하며, 사용 지역의 물이 심한 경수일 경우 더 자주 제거해야 합니다.
참고: 정기적으로 사용할 경우 퀵스팀 다리미는 한 달에 한 번 정도 석회질을 제거해야 하며, 사용 지역의 물이 심한 경수일 경우 더 자주 제거해야 합니다.
- 전원 코드를 연결하고 전원을 켠 다음 퀵스팀 다리미가 예열될 때까지 30초간 기다리세요.
- 2개의 LED 표시등이 깜박일 때까지 스팀 설정 버튼과 스팀 버튼을 동시에 길게 누르세요.
- 싱크대 위에서 잡고 살짝 흔들어 뜨거운 물과 석회질을 비우세요.
- 30초 후 ECO 모드 표시등이 깜박이며 제품이 다시 가열되고 있음을 나타냅니다.
- 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아도 괜찮습니다.
- 퀵스팀 다리미의 열기가 식도록 60분 동안 기다린 후 부드러운 천으로 열판을 닦으세요.
석회질 제거 불필요
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. 올인원 8600 시리즈(AIS8540) | 올인원 8000 시리즈(GC628, GC629) | ProTouch(GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1(GC617, GC618).
필립스의 특허 받은 엔진 디자인으로 제품의 석회질을 제거할 필요가 없습니다. 석회질이 자동으로 제거되어 제품 하단 내부에 수집됩니다. 이 공간은 석회질을 모으는 곳으로 설계되었으므로 추가 조치를 취하지 않아도 됩니다.
사용 지역의 수돗물이 경수일 경우, 일반 수돗물 또는 증류수/탈염수를 사용하여(수돗물과 혼합된 50% 탈염수를 사용할 수도 있음) 원하는 만큼 스팀 다림질을 할 수 있습니다.
필립스의 특허 받은 엔진 디자인으로 제품의 석회질을 제거할 필요가 없습니다. 석회질이 자동으로 제거되어 제품 하단 내부에 수집됩니다. 이 공간은 석회질을 모으는 곳으로 설계되었으므로 추가 조치를 취하지 않아도 됩니다.
사용 지역의 수돗물이 경수일 경우, 일반 수돗물 또는 증류수/탈염수를 사용하여(수돗물과 혼합된 50% 탈염수를 사용할 수도 있음) 원하는 만큼 스팀 다림질을 할 수 있습니다.
Basic Rinse 기능
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. DailyTouch(GC502, GC503, GC504, GC506)
- 제품의 전원 코드를 뽑고 1시간 이상 그대로 두어 열을 식힙니다.
- 열이 식으면 받침대를 분해하고 스팀 호스와 물 탱크를 분리하세요.
- 본체의 물을 싱크대에 따라버리고 부드럽게 흔듭니다.
- 물탱크를 채우고 다시 장착하세요. 10초 동안 기다린 후에 흔들고 비우세요. 이 작업을 여러 번 반복하세요.
- 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.
Play Pause
간편한 세척 석회질 제거 기능
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. EasyTouch(GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus(GC51x & GC52x), ComfortTouch(GC55x), ComfortTouch Plus(GC558), ComfortTouch Advanced(GC57x), 3000 시리즈(STE31xx).
- 제품의 전원 코드를 뽑고 1시간 이상 그대로 두어 열을 식힙니다.
- 물 높이가 MIN 표시보다 높은지 확인하세요. 퀵스팀 다리미가 배수 용기 또는 배수구 위로 오도록 해주세요.
- DE-CALC 조절기를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요. 물과 석회질이 배출되도록 하세요.
- 비우고 나면 DE-CALC 조절기를 다시 놓고 시계 방향으로 돌려 잠급니다.
- 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.
자동 세척 기능
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. CompactTouch(GC410, GC420, GC430).
참고: 정기적으로 사용할 경우 2주마다 퀵스팀 다리미의 석회질을 제거해야 합니다.
위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
참고: 정기적으로 사용할 경우 2주마다 퀵스팀 다리미의 석회질을 제거해야 합니다.
- 물 탱크를 채우고 싱크대 근처에서 퀵스팀 다리미를 전원에 연결합니다.
- 퀵스팀 다리미 헤드를 싱크대 쪽으로 향하게 하세요. AUTO CLEAN 버튼을 2초 동안 길게 누르세요.
- 퀵스팀 다리미가 꺼지고 AUTO CLEAN 표시등이 꺼질 때까지 2분 정도 기다립니다.
- 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.
위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.