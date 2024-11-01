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필립스 퀵스팀 다리미/올인원 솔루션의 석회질은 어떻게 제거하나요?

게시일 2023년 8월 30일
아래 문서를 읽고 사용 중인 필립스 퀵스팀 다리미/올인원 솔루션의 모델을 찾은 다음 올바른 석회질 제거 절차를 따르세요.

사용 중인 핸디형 퀵스팀 다리미 또는 스탠드형 다리미 모델을 찾은 다음 석회질 제거 절차를 따르세요.

핸디형 퀵스팀 다리미:
사용 중인 필립스 핸디형 퀵스팀 다리미 모델을 찾은 다음 아래의 올바른 석회질 제거 절차를 따르려면 사용 설명서를 확인하거나, 물탱크 아래/손잡이 뒤/퀵스팀 다리미 헤드 아래의 모델 번호를 확인하세요(이미지 A 및 B 참조). 모델 번호의 예는 다음과 같습니다. STH7030/10, GC801/10.

스탠드형 다리미:
사용 중인 필립스 스탠드형 다리미의 모델을 찾은 다음 아래의 올바른 석회질 제거 절차를 따르려면 사용 설명서를 확인하거나 스탠드형 다리미 본체 아래에 있는 모델 번호를 확인하세요(이미지 C 참조). 모델 번호의 예는 다음과 같습니다. STE3170/80, GC482/27.
모델 번호

석회질 제거가 필요한 이유는 무엇입니까?

시간이 지남에 따라 제품에 석회질이 쌓일 수 있습니다. 사용하는 지역의 물이 경수일수록 세척하지 않으면 석회질 불순물이 빨리 생기고 굳어질 수 있습니다. 필립스 퀵스팀 다리미에 쌓인 석회질을 1~2개월마다 제거하면 옷의 갈색 얼룩 발생, 갈색 물 생성, 갈색 물 누수 문제를 방지할 수 있습니다. 정기적인 세척을 통해 스팀 출력을 최고로 유지하고 제품의 수명을 연장할 수 있습니다.

빠른 석회질 제거 기능

아래 정보는 다음에만 적용됩니다. StyleTouch Pure(GC440, GC442) 8000 시리즈(GC800, GC801, GC810).

참고: 퀵스팀 다리미는 한 달에 한 번 정도 석회질을 제거해야 하며, 사용 지역의 물이 심한 경수일 경우 더 자주 제거해야 합니다.
  1. 제품의 전원 코드를 뽑고 1시간 이상 그대로 두어 열을 식힙니다. 
  2. "De-Calc"이라고 표시된 덮개를 분리합니다.
  3. 싱크대 위에서 잡고 고무 마개를 분리한 다음, 부드럽게 흔들어서 물과 석회질을 비웁니다.
  4. 마개와 덮개를 다시 제자리에 놓습니다.
  5. 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.
중요 사항: 향수, 식초, 석회질 제거제 또는 다른 화학 물질을 퀵스팀 다리미에 넣지 마세요.
빠른 석회질
Play Pause

간편한 세척 석회질 제거 기능

아래 정보는 다음에만 적용됩니다. 7000 시리즈(STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).

참고: 정기적으로 사용할 경우 퀵스팀 다리미는 한 달에 한 번 정도 석회질을 제거해야 하며, 사용 지역의 물이 심한 경수일 경우 더 자주 제거해야 합니다.
  1. 전원 코드를 연결하고 전원을 켠 다음 퀵스팀 다리미가 예열될 때까지 30초간 기다리세요. 
  2. 2개의 LED 표시등이 깜박일 때까지 스팀 설정 버튼과 스팀 버튼을 동시에 길게 누르세요.
  3. 싱크대 위에서 잡고 살짝 흔들어 뜨거운 물과 석회질을 비우세요.
  4. 30초 후 ECO 모드 표시등이 깜박이며 제품이 다시 가열되고 있음을 나타냅니다.
  5. 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아도 괜찮습니다.
  6. 퀵스팀 다리미의 열기가 식도록 60분 동안 기다린 후 부드러운 천으로 열판을 닦으세요.
중요 사항: 향수, 식초, 석회질 제거제 또는 다른 화학 물질을 퀵스팀 다리미에 넣지 마세요.
간편한 세척

석회질 제거 불필요

아래 정보는 다음에만 적용됩니다. 올인원 8600 시리즈(AIS8540) | 올인원 8000 시리즈(GC628, GC629) | ProTouch(GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1(GC617, GC618).


필립스의 특허 받은 엔진 디자인으로 제품의 석회질을 제거할 필요가 없습니다. 석회질이 자동으로 제거되어 제품 하단 내부에 수집됩니다. 이 공간은 석회질을 모으는 곳으로 설계되었으므로 추가 조치를 취하지 않아도 됩니다.

사용 지역의 수돗물이 경수일 경우, 일반 수돗물 또는 증류수/탈염수를 사용하여(수돗물과 혼합된 50% 탈염수를 사용할 수도 있음) 원하는 만큼 스팀 다림질을 할 수 있습니다.
 

Basic Rinse 기능

아래 정보는 다음에만 적용됩니다. DailyTouch(GC502, GC503, GC504, GC506)
  1. 제품의 전원 코드를 뽑고 1시간 이상 그대로 두어 열을 식힙니다. 
  2. 열이 식으면 받침대를 분해하고 스팀 호스와 물 탱크를 분리하세요.
  3. 본체의 물을 싱크대에 따라버리고 부드럽게 흔듭니다. 
  4. 물탱크를 채우고 다시 장착하세요. 10초 동안 기다린 후에 흔들고 비우세요. 이 작업을 여러 번 반복하세요. 
  5. 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.
매일 세척
Play Pause

간편한 세척 석회질 제거 기능

아래 정보는 다음에만 적용됩니다. EasyTouch(GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus(GC51x & GC52x), ComfortTouch(GC55x), ComfortTouch Plus(GC558), ComfortTouch Advanced(GC57x), 3000 시리즈(STE31xx).
 
  1. 제품의 전원 코드를 뽑고 1시간 이상 그대로 두어 열을 식힙니다. 
  2. 물 높이가 MIN 표시보다 높은지 확인하세요. 퀵스팀 다리미가 배수 용기 또는 배수구 위로 오도록 해주세요.
  3. DE-CALC 조절기를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요. 물과 석회질이 배출되도록 하세요. 
  4. 비우고 나면 DE-CALC 조절기를 다시 놓고 시계 방향으로 돌려 잠급니다. 
  5. 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.
간편한 세척

자동 세척 기능

아래 정보는 다음에만 적용됩니다. CompactTouch(GC410, GC420, GC430).

참고: 정기적으로 사용할 경우 2주마다 퀵스팀 다리미의 석회질을 제거해야 합니다.
  1. 물 탱크를 채우고 싱크대 근처에서 퀵스팀 다리미를 전원에 연결합니다.
  2. 퀵스팀 다리미 헤드를 싱크대 쪽으로 향하게 하세요. AUTO CLEAN 버튼을 2초 동안 길게 누르세요.
  3. 퀵스팀 다리미가 꺼지고 AUTO CLEAN 표시등이 꺼질 때까지 2분 정도 기다립니다.
  4. 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복하세요.

위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다. 
 
자동 세척

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