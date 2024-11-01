필립스 스팀 다리미 모델을 찾고 아래의 올바른 석회질 제거 습관을 따르려면(스팀 다리미 제외) 사용 설명서를 확인하거나 다음 이미지와 같이 열판 아래의 모델 번호(예: DST8050/26, GC4909/60)를 확인하십시오.

석회질 제거가 필요한 이유는 무엇입니까?

시간이 지남에 따라 제품에 석회질이 쌓일 수 있습니다. 사용하는 지역의 물이 경수일수록 세척하지 않으면 석회질 불순물이 빨리 생기고 굳어질 수 있습니다. 1~2개월마다 필립스 스팀 다리미의 석회질을 제거하면 갈색 얼룩, 누런색 물이 생기거나 누수가 생기는 문제를 방지할 수 있습니다. 정기적인 세척을 통해 스팀 출력을 최고로 유지하고 제품의 수명을 연장할 수 있습니다.