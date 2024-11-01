필립스 스팀 다리미의 석회질은 어떻게 제거합니까?
게시일 2023년 2월 1일
필립스 스팀 다리미 모델을 찾고 아래의 올바른 석회질 제거 습관을 따르려면(스팀 다리미 제외) 사용 설명서를 확인하거나 다음 이미지와 같이 열판 아래의 모델 번호(예: DST8050/26, GC4909/60)를 확인하십시오.
석회질 제거가 필요한 이유는 무엇입니까?
시간이 지남에 따라 제품에 석회질이 쌓일 수 있습니다. 사용하는 지역의 물이 경수일수록 세척하지 않으면 석회질 불순물이 빨리 생기고 굳어질 수 있습니다. 1~2개월마다 필립스 스팀 다리미의 석회질을 제거하면 갈색 얼룩, 누런색 물이 생기거나 누수가 생기는 문제를 방지할 수 있습니다. 정기적인 세척을 통해 스팀 출력을 최고로 유지하고 제품의 수명을 연장할 수 있습니다.
자동 세척 기능
아래 정보는 모든 필립스 스팀 다리미에 적용됩니다.
- 물탱크를 채우고 전원을 켭니다. (다리미에 조정 가능한 설정이 있으면 최대 온도 및 스팀 없음을 선택합니다)
- 표시등이 꺼지면 전원 코드를 뽑고 다리미를 싱크대 위에 놓고 열판이 수평이 되도록 합니다.
- 버튼이나 선택기를 사용하여 석회질 제거를 활성화합니다. (모델마다 다릅니다. 필요한 경우 길게 누릅니다)
- 다리미가 비워질 때까지 부드럽게 앞뒤로 흔들어줍니다. 스팀 분사구에서 물, 스팀 및 석회질이 나옵니다.
- 다리미를 가열하고 천 위에 문질러서 열판을 닦습니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다.
- 이 전체 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복합니다.
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빠른 석회질 제거 기능(다리미 하단)
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. Azur Performer Plus(GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro(GC4880, GC4884, GC4885).
- 다리미 전원 코드를 뽑고 식었는지 확인합니다.
- 다리미를 평평하게 놓고 다리미 뒷면에 있는 빠른 석회질 제거 버튼을 위로 밀어 올립니다.
- 석회질 용기를 분리합니다. 용기를 비우고 헹군 다음, 말립니다.
- 다리미 주입구 주변의 석회질이나 잔여물을 닦아냅니다. 용기를 다시 넣고 제자리에 고정합니다.
- 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복합니다.
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빠른 석회질 제거 기능(열판 아래)
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. Azur Elite(GC503X) | Azur Elite Advanced(GC493X) | Azur(GC490X, GC45XX) | 8000 시리즈(DST80xx) | 7500 시리즈(DST75xx) | 7000 시리즈(DST70xx).
- 다리미 전원 코드를 뽑고 식었는지 확인합니다.
- 싱크대 위에서 제품이 수직이 되도록 듭니다. 빠른 석회질 제거 수집통의 레버를 올리고 당겨서 빼냅니다.
- 빠른 석회질 제거 수집통을 물로 세척합니다.
- 석회질 입자가 떨어지도록 제품을 살짝 흔듭니다.
- 빠른 석회질 제거 수집통을 제품에 다시 넣고 레버를 눌러("딸깍") 수집통을 잠급니다.
- 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복합니다.
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내장형 석회질 용기의 기능
아래 정보는 다음에만 적용됩니다. Azur Performer Plus(GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro(GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
- 물탱크를 채우고 전원을 켭니다. (다리미에 조정 가능한 설정이 있으면 최대 온도 및 스팀 없음을 선택합니다)
- 표시등이 꺼지면 전원 코드를 뽑고 다리미를 싱크대 위에 놓고 열판이 수평이 되도록 합니다.
- 버튼이나 선택기를 사용하여 석회질 제거를 활성화합니다. (모델마다 다릅니다. 필요한 경우 길게 누릅니다)
- 다리미가 비워질 때까지 부드럽게 앞뒤로 흔들어줍니다. 스팀 분사구에서 물, 스팀 및 석회질이 나옵니다.
- 다리미를 가열하고 천 위에 문질러서 열판을 닦습니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다.
- 이 과정을 한 달에 한 번 또는 필요한 경우 더 자주 반복합니다.
위의 해결 방법이 문제 해결에 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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