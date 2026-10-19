필립스 HomeRun 앱에서 지도를 만들고 관리하려면 어떻게 해야 하나요?

아래 정보는 7000 및 3000 시리즈에만 적용됩니다.

하나 이상의 지도를 만든 후에는 필립스 HomeRun 앱에서 청소 제한 구역을 설정할 수 있습니다.

홈 화면으로 이동하여 지도의 오른쪽 하단 모서리에 있는 "지도 편집기" 버튼을 클릭합니다. 설정할 구역을 선택합니다.

가상 벽 또는 진입 금지 구역

로봇이 진입하지 않아야 할 곳에 가상 벽과 진입 금지 구역을 만듭니다. 예를 들어, 가상 벽 또는 진입 금지 구역을 만들면 깨지기 쉬운 물체를 보호하거나 로봇이 계단에서 떨어지지 않도록 할 수 있습니다.



물걸레 금지 구역

물걸레 금지 구역을 만들어 로봇이 카펫이나 러그를 걸레로 닦지 않게 할 수 있습니다.

(7000 시리즈만 해당) 물걸레 금지 구역에 대해 다음 요구 사항을 선택할 수 있습니다.

방의 나머지 구역을 닦을 때 물걸레 금지 구역을 사용하지 마세요.

건식 청소 모드 사용 시 물걸레 금지 구역을 진공 청소기로만 청소하세요. 참고: 걸레에 여전히 물기가 있을 수 있습니다.

주의 구역 (7000 시리즈만 해당)

로봇이 더 주의 깊게 이동해야 하는 곳을 지도에 주의 구역으로 지정할 수 있습니다.

중요:

주의 구역을 설정할 때는 로봇이 해당 방으로 들어갈 수 있도록 로봇이 문으로부터 1m 이상 떨어져 있도록 합니다.

가상 벽 및 진입 금지 구역을 생성할 때는 이 구역으로 인해 로봇이 스테이션으로 돌아가는 것을 막지 않도록 합니다. 스테이션의 전면에 1.5m, 측면에 0.5m 공간을 확보하세요.