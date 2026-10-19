필립스 HomeRun 앱에서 지도를 만들고 관리하려면 어떻게 해야 하나요?

필립스 HomeRun 앱에서 집에 대한 지도를 만들고 관리하는 방법을 알아보려면 아래 문서를 읽어보세요.
필립스 HomeRun 진공 청소기와 물걸레 로봇은 집안 각 층의 지도를 최대 5개 만들 수 있습니다.
로봇은 방을 통과할 수 있으며, 레이저 탐색 기능은 신속하게 방을 스캔하여 바닥 지도를 만듭니다. 이후 효과적인 청소 경로를 만들기 위해 가구를 탐지합니다.
지도를 만든 후에는 청소 제한 구역을 설정하여 로봇이 청소할 수 있는 곳과 청소할 수 없는 곳을 지정할 수 있습니다.
지도를 만들기 전에 다음을 수행해야 합니다.
해당 구역을 정리합니다.
가구를 적절한 위치에 놓습니다.
지도에 영구적으로 표시되지 않도록 늘어져 있거나 작은 물건을 치웁니다.
실내 모든 문을 엽니다.
아래 정보는 7000 및 3000 시리즈에만 적용됩니다. 특정 층에 대한 지도를 만들 때는 해당 층에 충전 스테이션을 배치하는 것이 중요합니다. 지도를 만드는 중에는 로봇이 스테이션에 있어야 합니다. 예를 들어, 2층 지도로 만들려면 그 과정 중에 스테이션을 2층 바닥에 배치해야 합니다. 그 후 특정 층을 청소하기 위해 앱에서 적절한 지도를 선택합니다.
필립스 HomeRun 앱을 사용하여 첫 번째 지도를 만들려면 로봇을 앱과 페어링한 직후 또는 이전에 만든 지도가 없는 경우 홈 화면에서 "지도 만들기" 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 로봇이 스테이션으로 돌아가면 앱에서 새 지도를 볼 수 있습니다. 지도를 더 만들려면 기본 메뉴에서 "내 지도"로 이동하여 "지도 만들기"를 클릭합니다.
중요:
지도를 만드는 동안 로봇은 청소하지 않습니다.
모델 XU3100및XU3110의 경우, 로봇이 지도를 다 만든 후에 자동 비우기 스테이션이 로봇을 비우기 시작합니다. 흡입 소리가 큰 것은 정상입니다.
아래 정보는 7000 및 3000 시리즈에만 적용됩니다. 바닥 지도를 더 생성하려면 해당 층에 스테이션을 배치하고 지도를 만들어야 합니다. 지도 만들기가 종료된 후에는 로봇이 스테이션에서 청소를 시작하고 스테이션으로 돌아와야 합니다. 새 지도를 만들려면 HomeRun 앱에서 기본 메뉴의 "내 지도"로 이동하고 "지도 만들기"를 클릭하거나 오른쪽 상단 모서리에 있는 "더하기" 아이콘을 선택합니다. 그런 다음, 앱의 지침을 따릅니다.
로봇이 생성 가능한 지도의 최대 개수는 5개이므로 집의 각 층에 대한 지도를 생성할 수 있습니다. 지도 정보를 덮어 쓰는 것을 방지하려면 최대 3개까지 지도를 잠금 처리할 수 있습니다.
기본 메뉴의 "내 지도"로 이동합니다.
상단 오른쪽 코너에 있는 연필 아이콘을 선택합니다. 그러면 자물쇠 아이콘이 나타납니다.
잠금(잠금 해제) 처리할 지도의 잠금 아이콘을 옆으로 밉니다.
다른 층의 지도가 추가로 생성되면 스테이션이 다른 층에 있더라도 로봇을 사용할 수 있습니다. 앱에서 적합한 지도를 선택한 후 아래의 절차를 따르면 로봇이 이동할 수 있습니다.
기본 메뉴의 "내 지도"로 이동합니다.
청소하려는 바닥의 지도를 사용하려면 "지도 사용"을 누릅니다.
아래 정보는 7000 및 3000 시리즈에만 적용됩니다. 하나 이상의 지도를 만든 후에는 필립스 HomeRun 앱에서 청소 제한 구역을 설정할 수 있습니다.
홈 화면으로 이동하여 지도의 오른쪽 하단 모서리에 있는 "지도 편집기" 버튼을 클릭합니다.
설정할 구역을 선택합니다.
가상 벽 또는 진입 금지 구역 로봇이 진입하지 않아야 할 곳에 가상 벽과 진입 금지 구역을 만듭니다. 예를 들어, 가상 벽 또는 진입 금지 구역을 만들면 깨지기 쉬운 물체를 보호하거나 로봇이 계단에서 떨어지지 않도록 할 수 있습니다.
물걸레 금지 구역 물걸레 금지 구역을 만들어 로봇이 카펫이나 러그를 걸레로 닦지 않게 할 수 있습니다. (7000 시리즈만 해당) 물걸레 금지 구역에 대해 다음 요구 사항을 선택할 수 있습니다.
방의 나머지 구역을 닦을 때 물걸레 금지 구역을 사용하지 마세요.
건식 청소 모드 사용 시 물걸레 금지 구역을 진공 청소기로만 청소하세요. 참고: 걸레에 여전히 물기가 있을 수 있습니다.
주의 구역(7000 시리즈만 해당) 로봇이 더 주의 깊게 이동해야 하는 곳을 지도에 주의 구역으로 지정할 수 있습니다. 중요:
주의 구역을 설정할 때는 로봇이 해당 방으로 들어갈 수 있도록 로봇이 문으로부터 1m 이상 떨어져 있도록 합니다.
가상 벽 및 진입 금지 구역을 생성할 때는 이 구역으로 인해 로봇이 스테이션으로 돌아가는 것을 막지 않도록 합니다. 스테이션의 전면에 1.5m, 측면에 0.5m 공간을 확보하세요.
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 추가 지원을 문의하세요.
아래 정보는 2000 시리즈에만 적용됩니다. 필립스 HomeRun 앱을 사용하여 첫 번째 지도를 만들려면 로봇을 앱과 페어링한 직후 또는 이전에 지도를 만들지 않은 경우 홈 화면에서 "지도 만들기" 버튼을 누르세요. 또는 오른쪽 상단 모서리에 있는 "톱니바퀴 아이콘"을 클릭하여 "내 지도"를 선택하고 오른쪽 상단의 "더하기" 아이콘을 선택합니다. 앱의 지침을 따릅니다. 로봇이 스테이션으로 돌아가면 앱에서 새 지도를 볼 수 있습니다. 지도를 더 만들려면 기본 메뉴에 들어가 "내 지도"를 누릅니다.
중요:
지도를 만드는 동안 로봇은 청소하지 않습니다.
모델 XU2100의 경우, 로봇이 지도를 다 만든 후에 자동 비우기 스테이션이 로봇을 비우기 시작합니다. 흡입 소리가 큰 것은 정상입니다.
아래 정보는 2000 시리즈에만 적용됩니다. 새 지도를 만들려면 HomeRun 앱에서 기본 메뉴의 "내 지도"로 이동하고 "지도 만들기"를 클릭하거나 오른쪽 상단 모서리에 있는 "더하기" 아이콘을 선택합니다. 앱의 지침을 따릅니다.
로봇이 생성 가능한 지도의 최대 개수는 5개이므로 집의 각 층에 대한 지도를 생성할 수 있습니다. 다른 층의 지도가 추가로 생성되면 스테이션이 다른 층에 있더라도 로봇을 사용할 수 있습니다. 앱에서 적합한 지도를 선택한 후 아래의 절차를 따르면 로봇이 이동할 수 있습니다.
기본 메뉴의 "내 지도"로 이동합니다.
청소하려는 바닥의 지도를 사용하려면 "지도 사용"을 누릅니다.
하나 이상의 지도를 만든 후에는 필립스 HomeRun 앱에서 청소 제한 구역을 설정할 수 있습니다.
홈 화면으로 이동하여 지도의 오른쪽 하단 모서리에 있는 "지도 편집기" 버튼을 클릭합니다.
다음과 같이 설정할 구역을 선택합니다.
가상 벽 또는 진입 금지 구역 로봇이 진입하지 않아야 할 곳에 가상 벽과 진입 금지 구역을 만듭니다. 예를 들어, 가상 벽 또는 진입 금지 구역을 만들면 깨지기 쉬운 물체를 보호하거나 로봇이 계단에서 떨어지지 않도록 할 수 있습니다.
물걸레 금지 구역 로봇이 카펫 또는 러그를 걸레로 닦지 않도록 물걸레 금지 구역을 생성합니다. 참고: 로봇은 물걸레 패드 홀더가 장착되어 있을 때 물걸레 금지 구역에 접근하지 않습니다. 물걸레 패드 홀더가 로봇에 장착되어 있지 않으면 로봇은 물걸레 금지 구역을 진공 청소합니다. 위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 추가 지원을 문의하세요.
특정 층의 지도를 만들려면 지도를 만들 층에 스테이션을 배치해야 합니다. 지도를 만드는 중에는 로봇이 스테이션에 머물러 있어야 합니다. 2층 지도를 만들려면 지도를 만드는 동안 스테이션을 2층에 두어야 합니다. 나중에 청소하려는 층별로 적절한 지도를 앱에서 선택할 수 있습니다.
지도를 만드는 방법 로봇에서 켜기/끄기 버튼을 누르거나 앱에서 시작 아이콘을 눌러 로봇과 앱을 페어링한 후 지도를 만듭니다. 이미 지도를 만들었으며 다른 지도를 만들고 싶은 경우:
오른쪽 상단 코너에 있는 아이콘을 눌러 로봇 제어판으로 들어갑니다.
그런 다음 "내 지도"를 선택하고 재설정하기 전에 현재 지도를 저장합니다.
지도가 저장되면 "재설정"을 누르고 기본 제어판으로 돌아갑니다.
마지막으로 로봇에서 "시작" 아이콘을 누르거나 켜기/끄기 버튼을 눌러 새 지도를 생성합니다.
참고 사항:
로봇이 스테이션에서 청소를 시작하고 스스로 스테이션으로 돌아가는지 확인하세요.
생성한 지도가 사라지지 않도록 하려면 새 지도를 만들기 전에 현재 지도를 저장해야 합니다.