플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

필립스 Ultinon Essential LED는 드라이버 박스 전자부를 본체에 통합할 수 있는 새로운 디자인을 채택하여 헤드램프 내에 전구를 위한 공간이 확장되어 설치가 간편합니다. 플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 일체형 디자인으로 나사를 풀지 않고도 중앙의 링을 상단에서 쉽게 빼낼 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 필립스 Ultinon Essential LED는 다양한 차량 모델에도 적합하며 전문 정비사가 쉽게 설치할 수 있습니다.