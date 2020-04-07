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Ultinon Essential LED헤드라이트 전구

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독보적인 스타일

완전히 새로워진 필립스 Ultinon Essential LED는 최고의 가격 대비 가치를 제공합니다. 컴팩트한 올인원 디자인에 강렬한 밝기, 세련된 외관, 이중 열 방산 기술 및 12V/24V 호환성을 갖추었습니다.

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설치가 간편한 스타일리시 LED 조명

독보적인 스타일

  • 램프 유형: H3

  • 6,500K의 스타일리시한 백색광

  • 컴팩트한 디자인으로 꼭 맞는 장착

  • 대부분의 차량과 호환 가능

  • 전구 수: 2

스타일리시한 백색광

스타일리시한 백색광

현대적이며 최상의 스타일을 위해 차량을 Ultinon Essential LED 헤드라이트 전구로 꾸며 보십시오. 최대 6,500 켈빈 색 온도의 이 조명은 세련된 백색광을 투사합니다. 스타일리시한 빔으로 많은 이들 중에서도 언제나 돋보일 수 있습니다.

탁월한 냉매제를 활용한 효율적인 열 관리

탁월한 냉매제를 활용한 효율적인 열 관리

최적의 성능과 뛰어난 내구성을 자랑하는 필립스 Ultinon Essential LED 헤드라이트 전구는 LED 기술을 선도합니다. 이 LED 헤드라이트 전구는 내장형 팬과 아노나이징 코팅이 된 알루미늄 방열판의 이중 열 발산 메커니즘으로 열을 보다 효과적이고 효율적으로 분산시킵니다. 최대 밝기로 장시간 작동할 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

필립스 Ultinon Essential LED는 드라이버 박스 전자부를 본체에 통합할 수 있는 새로운 디자인을 채택하여 헤드램프 내에 전구를 위한 공간이 확장되어 설치가 간편합니다. 플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 일체형 디자인으로 나사를 풀지 않고도 중앙의 링을 상단에서 쉽게 빼낼 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 필립스 Ultinon Essential LED는 다양한 차량 모델에도 적합하며 전문 정비사가 쉽게 설치할 수 있습니다.

기술 사양

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  1. 해당 지역 법적 요구 사항을 준수하며 LED 레트로핏 조명을 사용하는 것은 사용자의 책임입니다.