더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호

차량의 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 운전자의 운전 방향을 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 미등은 방향 지시등과 사이트 리피터에 밝고 강렬한 주황색 조명을 제공합니다. 차는 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 미등으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.