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Ultinon Pro6000 SI차량용 미등 전구

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오래 지속되는 밝기를 즐기세요.

필립스 Ultinon Pro6000 LED-RED[˜P21W] 브레이크등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 강렬한 빨간색은 멋진 모습 외에도 가시성을 향상하므로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.

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밝고 우아한 조명

오래 지속되는 밝기를 즐기세요.

  • LED-RED [~P21W]

  • 전구 수: 2

  • 12V, 강렬한 빨간색

  • 최첨단 자동차 시스템

더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호

차량의 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 운전자의 운전 방향을 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 미등은 브레이크등에 밝고 강렬한 빨간색 조명을 제공합니다. 차는 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 미등으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.

다른 운전자를 위한 즉각적인 안전 정보

백열등과 비교할 때 필립스 Ultinon Pro6000 LED는 즉시 점등되어 다른 운전자가 더 빠르게 반응할 수 있으므로 안전한 운전이 가능해집니다.

3개의 LED 배열을 갖춘 인체 공학적 디자인

필립스 Ultinon Pro6000 LED는 브레이크등에 균일한 조명 확산을 선사합니다. 광각이기 때문에 필요한 곳에 조명을 조사할 수 있습니다.

기술 사양

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