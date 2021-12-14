더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호

차량의 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 운전자의 운전 방향을 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 정지등 및 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 미등은 브레이크등과 후미등에 밝고 강렬한 빨간색 조명을 제공합니다. 차는 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 미등으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.