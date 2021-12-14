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Ultinon Pro6000 SI차량용 미등 전구

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오래 지속되는 밝기를 즐기세요.

필립스 Ultinon Pro6000 LED 30mm 차량 내부 조명으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 강력한 6000K의 밝기의 백색 조명이 차량 내부를 환하게 비추면서도 눈에는 부드럽게 작용합니다.

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밝고 우아한 조명

오래 지속되는 밝기를 즐기세요.

  • LED-FEST 30mm

  • 전구 수: 1

  • 12V, 6000K 백색

  • 최첨단 자동차 시스템

차량 내부를 훤히 밝혀주는 LED 전구

밝은 백색의 필립스 Ultinon Pro6000 LED 램프를 선택하여 차 안에서 뛰어난 시야와 스타일을 누리세요. 밝고 스타일리시한 이 조명은 운전 경험을 변화시킵니다. 이제 떨어뜨린 전화기를 찾든, 승객들이 독서를 하고 싶어 하든, 목적지로 향하는 최선의 경로를 찾든, 밝은 실내등을 즐길 수 있습니다.

가시성 향상을 위해 최적화

필립스 Ultinon Pro3000 LED 실내등은 최대 6000K의 강력한 자연광 효과를 제공하여 차량의 실내를 밝고, 균일하며, 세련된 조명으로 밝혀줍니다.

조명으로 업그레이드되는 스타일

차량 내부의 조명과 스타일을 모두 개선하려면 필립스 Ultinon Pro6000 LED 전구를 선택하십시오. 선명한 백색광을 통해 훨씬 쉽게 글로브 박스 안을 살펴보거나, 좌석 아래에 미끄러져 들어간 전화나 지갑을 찾거나, 트렁크에서 물건을 찾을 수 있습니다. 더 밝은 것은 물론 우아해 보이기 까지 합니다.

기술 사양

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