차량 내부를 훤히 밝혀주는 LED 전구

밝은 백색의 필립스 Ultinon Pro6000 LED 램프를 선택하여 차 안에서 뛰어난 시야와 스타일을 누리세요. 밝고 스타일리시한 이 조명은 운전 경험을 변화시킵니다. 이제 떨어뜨린 전화기를 찾든, 승객들이 독서를 하고 싶어 하든, 목적지로 향하는 최선의 경로를 찾든, 밝은 실내등을 즐길 수 있습니다.