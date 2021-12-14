최대 5,000시간에 달하는 더 긴 수명

밝고 스타일리시한 트럭용 조명을 찾고 계신가요? 하지만 수명이 다 된 램프를 지속적으로 교체하는 것은 번거로운 일입니다. 조명이 강력할수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존 전구가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. LED는 빛의 강도가 높으면서도 훨씬 오래 사용할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 조명은 뛰어난 수명을 자랑합니다. 고성능 LED 기술 및 고급 열관리 시스템과 같은 기능 덕분에 최대 5,000시간까지 사용할 수 있습니다.