11961WU60X2
오래 지속되는 밝기를 즐기세요.
필립스 Ultinon Pro6000 LED[˜W5W] 위치등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 밝고 아름다운 위치등으로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.
LED-T10 [~W5W]
전구 수: 2
12V, 4000K 전구색
최첨단 자동차 시스템
밝고 스타일리시한 트럭용 조명을 찾고 계신가요? 하지만 수명이 다 된 램프를 지속적으로 교체하는 것은 번거로운 일입니다. 조명이 강력할수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존 전구가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. LED는 빛의 강도가 높으면서도 훨씬 오래 사용할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 조명은 뛰어난 수명을 자랑합니다. 고성능 LED 기술 및 고급 열관리 시스템과 같은 기능 덕분에 최대 5,000시간까지 사용할 수 있습니다.
LED 레트로핏 및 기존 전구는 전력, 구성 및 전력 소비 측면에서 상이합니다. 기존 전구를 다른 LED로 교체하면 문제가 발생할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro6000 전구는 대부분의 차량과 전기적으로 호환됩니다. 필요한 경우 추가 어댑터를 액세서리로 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 당사는 완벽한 솔루션을 판매합니다.
실외등의 주요 목적은 운전자와 다른 운전자의 가시성을 확보하는 것입니다. 이러한 기능성과 함께 심미성도 동시에 갖추었습니다. 새 차를 구입하지 않고 스타일을 업그레이드하려는 경우 실외등을 필립스 Ultinon Pro6000 LED 지시등으로 교체하면 비용을 절약할 수 있습니다.
리뷰
비-ECE 준수