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오래 지속되는 밝기를 즐기세요.
필립스 Ultinon Pro6000 LED[˜W5W] 위치등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 밝고 아름다운 위치등으로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.
LED-T10 [~W5W]
전구 수: 2
12V, 8000K 쿨 블루
최첨단 자동차 시스템
차량의 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 운전자의 운전 방향을 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro3000 LED 신호 조명은 쿨 블루 위치등과 내부 조명으로 최대 8000K의 밝기를 선사합니다. 차는 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 외부 신호 조명으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.
필립스 Ultinon Pro6000 LED는 주차등, 조수석 도구함, 내부 조명 등 어디에나 균일한 조명 확산을 선사합니다. 광각이기 때문에 필요한 곳에 조명을 조사할 수 있습니다.
실외등의 주요 목적은 운전자와 다른 운전자의 가시성을 확보하는 것입니다. 이러한 기능성과 함께 심미성도 동시에 갖추었습니다. 새 차를 구입하지 않고 스타일을 업그레이드하려는 경우 실외등을 필립스 Ultinon Pro6000 LED 지시등으로 교체하면 비용을 절약할 수 있습니다.
리뷰
비-ECE 준수