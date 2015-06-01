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단종됨

X-tremeVision Plus헤드라이트 전구

12258XVPB1

궁극의 성능

필립스 X-tremeVision Plus 자동차 전구는 시중의 전구 중 가장 밝은 전구입니다. 최대 130% 더 밝아진 빛과 우수한 빔 길이로 대부분의 다른 차량용 램프보다 뛰어난 성능을 제공합니다. 사용자는 더 멀리 보고 더욱 신속하게 반응할 수 있으므로 더욱 안전한 운전이 가능해집니다.

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더 밝게, 더 또렷하게

궁극의 성능

  • 램프 유형: H1

  • 1개 포장

  • 12V, 55W

도로 법규에 부합하는 가장 안전한 차량용 조명

도로 법규에 부합하는 가장 안전한 차량용 조명

필립스 X-tremeVision Plus는 도로 법규에 부합하는 범위 내에서 차량용 헤드라이트를 업그레이드 시켜주는 가장 안전하고 간편하며 효율적인 제품으로, ECE 인증을 받은 제품입니다.

가시성과 시야를 확보하여 안전하게 운전

예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision Plus는 오랫동안 믿을 수 있도록 최적화되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.

독보적인 광선 품질과 성능

광량이 많아지고 색 온도도 높아진 필립스 X-tremeVision Plus는 할로겐 부문에서 최고 성능의 전광으로 인정 받고 있습니다.

기술 사양

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