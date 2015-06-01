단종됨
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궁극의 성능
필립스 X-tremeVision Plus 자동차 전구는 시중의 전구 중 가장 밝은 전구입니다. 최대 130% 더 밝아진 빛과 우수한 빔 길이로 대부분의 다른 차량용 램프보다 뛰어난 성능을 제공합니다. 사용자는 더 멀리 보고 더욱 신속하게 반응할 수 있으므로 더욱 안전한 운전이 가능해집니다.
램프 유형: H1
1개 포장
12V, 55W
필립스 X-tremeVision Plus는 도로 법규에 부합하는 범위 내에서 차량용 헤드라이트를 업그레이드 시켜주는 가장 안전하고 간편하며 효율적인 제품으로, ECE 인증을 받은 제품입니다.
예비 부품에 고장이 발생하게 된다면 운전자와 차량이 위험에 처할 수 있습니다. 특히 헤드램프의 경우는 더욱 그렇습니다. 헤드라이트 램프가 고장 나면 운전자와 마주 오는 차량이 서로 잘 보이지 않게 되고 이로 인해 안전이 저해되기 때문입니다. 필립스 X-tremeVision Plus는 오랫동안 믿을 수 있도록 최적화되어 있으므로 다른 고성능 램프에 비해 가시성과 시인성이 오래 유지됩니다.
광량이 많아지고 색 온도도 높아진 필립스 X-tremeVision Plus는 할로겐 부문에서 최고 성능의 전광으로 인정 받고 있습니다.
리뷰