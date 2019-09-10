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샤프하고 매력적인 디자인
최신 코팅 포뮬러를 갖춘 필립스 WhiteVision Ultra는 놀라운 4200K의 조명을 선사합니다. 이 조명은 필립스 포트폴리오 중 도로교통법을 준수하는 가장 밝은 할로겐 조명이며, 멋지고 스타일리시한 디자인까지 갖췄습니다.
램프 유형: H3
2+2개 포장
12V, 55W
w5w 포지셔닝등 포함
최대 4200켈빈의 필립스 WhiteVision Ultra 헤드라이트의 선명한 백색광으로 자동차의 외관이 완전히 달라집니다. 밝고 스타일리시한 드라이빙을 위한 최고의 선택입니다!
필립스 WhiteVision Ultra는 LED 조명을 연상시키는 세련된 외관으로 업그레이드하면서도 할로겐 램프를 선호하는 운전자들을 위해 디자인되었습니다. 보다 진보된 유리 코팅 기술이 적용된 WhiteVision Ultra 전구는 헤드 램프 반사판에 세련된 감각을 선사하면서도 도로교통법을 준수하는 가장 밝은 조명입니다.
WhiteVision Ultra로 업그레이드된 헤드라이트 전구는 도로를 밝히는 백색 조명에 대해 ECE 인증을 받았습니다. 운전자들은 도로교통법을 준수하면서도 생기 있는 디자인을 즐길 수 있습니다. 차량 전면부의 눈부심으로 인한 위험성 없이도 뛰어난 가시성을 제공합니다.
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