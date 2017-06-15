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CrystalVision헤드라이트 전구

12342CVS2

스타일이 살아있는 드라이브

필립스 CrystalVision 할로겐 헤드램프는 4300K의 밝은 백색광으로 차량의 스타일을 업그레이드해줍니다. 블루 코팅 및 실버 탑 마감으로 당신의 차를 더욱 스타일리시하게 해 줄 것입니다.

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밝은 백색광

스타일이 살아있는 드라이브

  • 램프 유형: H4

  • 2개 포장

  • 12V, 60/55W

CrystalVision 4300K의 밝은 백색광으로 스타일 업그레이드

CrystalVision 4300K의 밝은 백색광으로 스타일 업그레이드

블루 코팅 및 실버 탑 디자인을 사용한 CrystalVision은 도시 및 지방 어디서 운전하든 가시성이 높고 눈에 잘 뜨이는 4300K의 밝은 백색광을 제공합니다.

고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프

UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 더 높은 기압으로 UV 차단 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다. ^적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.

습도에 대한 저항력이 높은 필립스 자동차 램프^

필립스 자동차 램프는 습도에 대한 저항력이 높습니다. 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 (헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 일어날 수 있음) 석영유리(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)로 만들어진 전구만이 불이 켜진 채로 그 열 충격을 견딜 수 있습니다. ^적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 전구 유형에 따라 적용 여부가 다를 수 있음