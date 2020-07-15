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DiamondVision헤드라이트 전구

12360DVS2

5

| (3) 리뷰 | 100%의 추천 제품

스타일이 살아있는 드라이브

필립스 DiamondVision 할로겐 헤드램프는 5000K의 백색광을 사용해 차량의 스타일을 한층 업그레이드합니다. 특수하게 디자인된 블루 코팅으로 DiamondVision은 여러분을 돋보이게 해줍니다.

모든 혜택 보기

5000K의 밝은 백색광

스타일이 살아있는 드라이브

  • 램프 유형: H8

  • 2개 포장

  • 12V, 35W

더 안전하게 두 개의 헤드램프를 한 번에 교체하십시오.

더 안전하게 두 개의 헤드램프를 한 번에 교체하십시오.

균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트로 교체하는 것이 좋습니다.

헤드라이트에 품격을 더하다

필립스 DiamondVision 헤드라이트는 선명한 백색광을 원하는 운전자들에게 안성맞춤입니다. 필립스의 특허 받은 코팅 기술이 적용된 DiamondVision은 뛰어난 시야 및 스타일과 함께, 진정한 백색광을 제공합니다.

주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

100년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

3

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

15/07/2020

한국

한국

확인 된 구매자

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

찬성

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

반대

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-06-15

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-06-15

19/04/2018

한국

한국

밝고 좋습니다.

앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

06/12/2016

한국

한국

일반 할로겐 보다 밝고 시야 확보 용이

sm6 할로겐 운전자에요 전에 차량은 sm5 hid 전조등 sm6 할로겐 운전하는데 너무 어두워서 고민 하던중 필립스 x 트리 비젼 금일 장착 야간 운전 good 전에 일반 할로겐 보다 이제는 전조등 스트레스 안받을듯..

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 성능 및 수명에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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면책 조항

  1. 전구 유형에 따라 적용 여부가 다를 수 있음