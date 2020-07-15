12360DVS2
스타일이 살아있는 드라이브
필립스 DiamondVision 할로겐 헤드램프는 5000K의 백색광을 사용해 차량의 스타일을 한층 업그레이드합니다. 특수하게 디자인된 블루 코팅으로 DiamondVision은 여러분을 돋보이게 해줍니다.
램프 유형: H8
2개 포장
12V, 35W
균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트로 교체하는 것이 좋습니다.
필립스 DiamondVision 헤드라이트는 선명한 백색광을 원하는 운전자들에게 안성맞춤입니다. 필립스의 특허 받은 코팅 기술이 적용된 DiamondVision은 뛰어난 시야 및 스타일과 함께, 진정한 백색광을 제공합니다.
100년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
5.0
5점 만점
3
리뷰
100%
의 추천 제품
ssu6254
15/07/2020
한국
확인 된 구매자
제품 장착이 용이합니다
다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함
찬성
제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄
반대
아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-06-15
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-06-15
DTJOON
19/04/2018
한국
밝고 좋습니다.
앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.
리매리매
06/12/2016
한국
일반 할로겐 보다 밝고 시야 확보 용이
sm6 할로겐 운전자에요 전에 차량은 sm5 hid 전조등 sm6 할로겐 운전하는데 너무 어두워서 고민 하던중 필립스 x 트리 비젼 금일 장착 야간 운전 good 전에 일반 할로겐 보다 이제는 전조등 스트레스 안받을듯..
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 성능 및 수명에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 성능 및 수명에 대해 작성되었습니다.
전구 유형에 따라 적용 여부가 다를 수 있음