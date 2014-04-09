강렬한 백색 제논 빛과 함께 하는 안전한 운전 경험

필립스 WhiteVision 헤드라이트는 안전을 추구하면서도 멋진 스타일을 원하는 운전자에게 최상의 선택입니다. 제논 헤드램프와 흡사한 색 온도와 도로를 보다 밝게 비춰주는 WhiteVision은 헤드램프를 위한 최고의 제품입니다. 필립스의 특허 받은 3세대 코팅 기술을 통해 WhiteVision이 완벽한 백색광을 제공하는 최초의 헤드램프로 새롭게 탄생했습니다.