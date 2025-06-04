쿼드 HD 2560 x 1440 픽셀의 고선명 이미지

필립스 디스플레이는 고선명 쿼드 HD 2,560x1,440 픽셀 이미지를 구현합니다. 새로 출시된 디스플레이는 높은 픽셀 밀도가 탑재된 고성능 패널을 장착하고 고대역폭 소스를 지원하므로 이미지와 그래픽이 살아 움직이는 것처럼 느껴집니다. CAD-CAM 솔루션에 대한 지식이 깊거나 3D 그래픽 애플리케이션을 사용하는 전문가에게 필요하든 아니면 대형 스프레드시트를 펼치고 작업하는 회계 전문가에게 필요하든 필립스 디스플레이는 고선명 이미지로 보답할 것입니다.