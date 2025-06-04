32E1N3500/61
세련되게 작업하세요
Quad HD로 생산성을 경험해 보세요. 이 모니터는 눈을 보호하는 LowBlue 모드,<br>고품질 이미지를 위한 IPS LED 광시야각 기술, 선명한 화면을 위한 1ms MPRT 등<br>업무 환경에 필수적인 기능을 갖추고 있습니다.
3000 시리즈
32(31.5" / 80 cm 대각선)
2560 x 1440(Quad HD)
IPS 디스플레이는 178/178도의 매우 넓은 시야각을 제공하는 첨단 기술을 사용하여 거의 모든 각도에서 화면을 볼 수 있습니다. 표준 TN 패널과 달리 IPS 디스플레이는 생생한 색상과 놀랍도록 선명한 이미지를 제공하므로 사진, 영화 및 웹 브라우징은 물론 항상 정확한 색상과 일관된 밝기가 필요한 전문 애플리케이션에도 이상적입니다.
필립스 디스플레이는 고선명 쿼드 HD 2,560x1,440 픽셀 이미지를 구현합니다. 새로 출시된 디스플레이는 높은 픽셀 밀도가 탑재된 고성능 패널을 장착하고 고대역폭 소스를 지원하므로 이미지와 그래픽이 살아 움직이는 것처럼 느껴집니다. CAD-CAM 솔루션에 대한 지식이 깊거나 3D 그래픽 애플리케이션을 사용하는 전문가에게 필요하든 아니면 대형 스프레드시트를 펼치고 작업하는 회계 전문가에게 필요하든 필립스 디스플레이는 고선명 이미지로 보답할 것입니다.
SmartContrast는 표시 중인 콘텐츠를 분석하여 색상을 자동으로 조정하고 백라이트의 강도를 제어하는 Philips 기술입니다. 이를 통해 최상의 디지털 이미지와 동영상을 감상하거나 어두운 색조가 표현되는 게임을 플레이할 때 명암비를 동적으로 향상합니다. 절약 모드를 선택하면 일상적인 사무용 애플리케이션을 알맞게 표시하고 전력 소비를 줄일 수 있도록 명암비가 조정되고 백라이트가 미세 조정됩니다.
리뷰
최상의 출력 성능을 위해 그래픽 카드가 이 Philips 디스플레이의 최대 해상도와 주사율을 지원하는지 항상 확인하십시오.
SmartResponse와 동일한 응답 시간 값
MPRT는 흐림 현상을 줄이기 위해 밝기를 조정하므로 MPRT가 켜져 있는 동안에는 밝기를 조정할 수 없습니다. 모션 블러를 줄이기 위해 LED 백라이트가 화면 주사율에 맞춰 깜박이며, 이로 인해 밝기 변화가 두드러질 수 있습니다.
MPRT는 게임에 최적화된 모드입니다. MPRT를 켜면 화면 깜박임이 두드러질 수 있습니다. 게임 기능을 사용하지 않을 때는 끄는 것이 좋습니다.
CIE1976 기반 Adobe RGB 및 DCI-P3 적용 범위, CIE1931 기반 sRGB 영역, CIE1976 기반 NTSC 영역.
실제 모니터는 기능 이미지와 다르게 보일 수 있습니다.
이 리플릿에 기재된 제품 및 액세서리는 국가와 지역에 따라 다를 수 있습니다.