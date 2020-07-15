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Xenon X-tremeVision gen2헤드라이트 전구

42402XV2C1

5

| (3) 리뷰 | 100%의 추천 제품

더욱 밝아진 빛으로 안전하고 편안한 드라이빙

강력한 빔으로 최대한의 빛을 방출하는 X-tremeVision gen2는 제논 기술의 최신작입니다. 이 뛰어난 성능 덕분에 도로 위의 한계가 넓어지므로 더욱 편안하고 안전한 드라이빙을 즐기실 수 있습니다.

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도로 상의 어떤 커브나 장애물도 식별 가능

더욱 밝아진 빛으로 안전하고 편안한 드라이빙

  • 램프 유형: D4S

  • 42V, 35W

  • 전구 수: 1

향상된 가시성으로 더욱 안전하고 편안한 운전

차량 조명은 운전하는 데 있어서 가장 핵심적인 부분입니다. 조명의 품질을 개선하면 실제 사고를 간단하게 예방할 수 있습니다. 제논 X-tremeVision gen 2는 가시성을 향상시켜주므로 교통 표지판과 장애물을 미리 발견할 수 있고 그만큼 대응도 더 빨라집니다. 이 조명의 스펙트럼 구성은 자연색에 반응하는 사람 눈의 민감도에 맞춰져 있습니다. 4800K 색 온도를 사용하는 이 헤드램프는 눈에 자극적이지 않은 빛을 생성하므로 더 편안하고 더 안전한 드라이빙 경험을 선사합니다.

필립스가 개발한 혁신적인 제논 HID 기술

제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다. 어둠을 헤쳐 나가는 데 자연광만큼이나 강렬한 빛을 발산하는 고밀도 백색광보다 더 나은 방법이 있을까요?

ECE 승인으로 고품질 표준 준수

필립스 자동차 제품 및 서비스는 OEM 시장과 애프터마켓에서 최고 등급으로 인정받고 있습니다. 고품질 제품으로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트한 당사의 제품은 안전성과 안정감, 고객의 운전 편의성을 극대화시켜 드립니다. 당사의 모든 제품군은 ECE의 최고 요구 사항에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증(ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000)됩니다. 간단히 말하자면 이는 고객이 신뢰할 수 있는 품질이라고 할 수 있습니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

3

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

15/07/2020

한국

한국

확인 된 구매자

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

찬성

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

반대

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-06-15

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이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-06-15

19/04/2018

한국

한국

밝고 좋습니다.

앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.

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이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

06/12/2016

한국

한국

일반 할로겐 보다 밝고 시야 확보 용이

sm6 할로겐 운전자에요 전에 차량은 sm5 hid 전조등 sm6 할로겐 운전하는데 너무 어두워서 고민 하던중 필립스 x 트리 비젼 금일 장착 야간 운전 good 전에 일반 할로겐 보다 이제는 전조등 스트레스 안받을듯..

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 성능 및 수명에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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