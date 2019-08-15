42403WXX2
램프 유형: D3S
2개 포장
42V, 35W
필립스 Ultinon HID (WX) 램프는 차량에 뛰어난 스타일링 효과를 원하는 운전자들을 위해 설계되었습니다. 6000K의 화려한 백색광으로 다른 차들과 비교할 수 없을 만큼 뛰어나 보입니다.
제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시
100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
5.0
5점 만점
3
리뷰
100%
의 추천 제품
연설1994
15/08/2019
한국
시안성이 좋은 제품
라이트 밝기가 좋아서 시안성이 좋고 그리고 3년AS보장이 아주 맘에 듭니다. 추후 재구매 의사 있습니다. 강추입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Ultinon HID 6000K 42403WXX2 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.
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철방망이
17/01/2019
한국
역시 명품브랜드다워요
4300k 사용하다가 6000k로 바꿧는데 비가와도 시인성이 더밝고 잘보입니다. 강추입니다
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필리스애용자
12/10/2018
한국
그냥 뭐 말이 필요합니까
워낙에 유명한 제품이다보니 믿고 구입했습니다. 보다 저렴하게 구입하여 잘 사용 중입니다. 워런티 3년으로 알고 있는데 그동안 별 탈 없이 잘 사용했으면 좋겠습니다.
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전구 유형에 따라 적용 여부가 다를 수 있음