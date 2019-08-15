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Ultinon HID 6000K헤드라이트 전구

42403WXX2

5
| (3) 리뷰 | 100%의 추천 제품
스타일이 살아있는 드라이브
필립스 Ultinon HID(WX)는 6000K의 백색광 제논 HID 전구로 도로에서의 스타일을 개선해줍니다.
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6000K의 백색 플래시 조명으로 즉각 업그레이드

스타일이 살아있는 드라이브

  • 램프 유형: D3S

  • 2개 포장

  • 42V, 35W

Ultinon HID (WX)는 제논 하이라이트를 위한 업그레이드용입니다.

필립스 Ultinon HID (WX) 램프는 차량에 뛰어난 스타일링 효과를 원하는 운전자들을 위해 설계되었습니다. 6000K의 화려한 백색광으로 다른 차들과 비교할 수 없을 만큼 뛰어나 보입니다.

제논 HID 전구의 강력한 빛이 제공하는 뛰어난 안전성

제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시

주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

3

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

15/08/2019

한국

한국

시안성이 좋은 제품

라이트 밝기가 좋아서 시안성이 좋고 그리고 3년AS보장이 아주 맘에 듭니다. 추후 재구매 의사 있습니다. 강추입니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Ultinon HID 6000K 42403WXX2 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

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17/01/2019

한국

한국

역시 명품브랜드다워요

4300k 사용하다가 6000k로 바꿧는데 비가와도 시인성이 더밝고 잘보입니다. 강추입니다

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12/10/2018

한국

한국

그냥 뭐 말이 필요합니까

워낙에 유명한 제품이다보니 믿고 구입했습니다. 보다 저렴하게 구입하여 잘 사용 중입니다. 워런티 3년으로 알고 있는데 그동안 별 탈 없이 잘 사용했으면 좋겠습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Ultinon HID 6000K 42403WXX2 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

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      1. 전구 유형에 따라 적용 여부가 다를 수 있음