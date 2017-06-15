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스타일이 살아있는 드라이브
필립스 Ultinon HID(WX)는 6000K의 백색광 제논 HID 전구로 도로에서의 스타일을 개선해줍니다.
램프 유형: D2S
2개 포장
85V, 35W
필립스 Ultinon HID (WX) 램프는 차량에 뛰어난 스타일링 효과를 원하는 운전자들을 위해 설계되었습니다. 6000K의 화려한 백색광으로 다른 차들과 비교할 수 없을 만큼 뛰어나 보입니다.
제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시
100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
리뷰
전구 유형에 따라 적용 여부가 다를 수 있음