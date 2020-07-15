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Xenon X-tremeVision gen2헤드라이트 전구

85122XV2C1

5

| (3) 리뷰 | 100%의 추천 제품

더욱 밝아진 빛으로 안전하고 편안한 드라이빙

강력한 빔으로 최대한의 빛을 방출하는 X-tremeVision gen2는 제논 기술의 최신작입니다. 이 뛰어난 성능 덕분에 도로 위의 한계가 넓어지므로 더욱 편안하고 안전한 드라이빙을 즐기실 수 있습니다.

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도로 상의 어떤 커브나 장애물도 식별 가능

더욱 밝아진 빛으로 안전하고 편안한 드라이빙

  • 램프 유형: D2S

  • 85V, 35W

  • 전구 수: 1

향상된 가시성으로 더욱 안전하고 편안한 운전

차량 조명은 운전하는 데 있어서 가장 핵심적인 부분입니다. 조명의 품질을 개선하면 실제 사고를 간단하게 예방할 수 있습니다. 제논 X-tremeVision gen 2는 가시성을 향상시켜주므로 교통 표지판과 장애물을 미리 발견할 수 있고 그만큼 대응도 더 빨라집니다. 이 조명의 스펙트럼 구성은 자연색에 반응하는 사람 눈의 민감도에 맞춰져 있습니다. 4800K 색 온도를 사용하는 이 헤드램프는 눈에 자극적이지 않은 빛을 생성하므로 더 편안하고 더 안전한 드라이빙 경험을 선사합니다.

필립스가 개발한 혁신적인 제논 HID 기술

제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다. 어둠을 헤쳐 나가는 데 자연광만큼이나 강렬한 빛을 발산하는 고밀도 백색광보다 더 나은 방법이 있을까요?

수상 경력의 필립스 자동차 램프

수상 경력을 자랑하는 필립스의 혁신적인 고품질 자동차 램프는 오랫동안 자동차 전문가들의 인정을 받아 왔습니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

3

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

15/07/2020

한국

한국

확인 된 구매자

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

찬성

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

반대

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-06-15

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-06-15

19/04/2018

한국

한국

밝고 좋습니다.

앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.

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이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구에 대해 작성되었습니다.

06/12/2016

한국

한국

일반 할로겐 보다 밝고 시야 확보 용이

sm6 할로겐 운전자에요 전에 차량은 sm5 hid 전조등 sm6 할로겐 운전하는데 너무 어두워서 고민 하던중 필립스 x 트리 비젼 금일 장착 야간 운전 good 전에 일반 할로겐 보다 이제는 전조등 스트레스 안받을듯..

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 성능 및 수명에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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