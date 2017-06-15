단종됨
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편안한 기분, 안전한 운전
필립스 제논 스탠다드는 수명이 다한 램프 교체용입니다. 기존에 장착된 전구와 동일한 품질과 성능을 발휘합니다.
램프 유형: D1S
2개 포장
85V, 35W
필립스 제논 스탠다드는 새로운 차량에 기존 품질의 광량을 제공합니다. 전구의 품질은 주요 자동차 제조사 모두에서 승인 받았습니다.
100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 필립스는 제논 HID 기술을 개발했습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
제논 HID(High Intensity Discharge) 램프는 어떤 상황에서도 안전하게 주행할 수 있도록 2배 더 많은 광량을 제공합니다. 제논 HID 램프가 발산하는 고밀도 백색광은 자연광에 견줄 만큼 밝은 빛을 자랑합니다. 연구 결과에 따르면 제논 자동차 조명은 기존 램프에 비해 운전자의 도로 집중력을 향상시키고 도로 상에서 장애물과 표지판을 더 빨리 인식할 수 있도록 도움을 주는 것으로 나타났습니다.*표준 할로겐 전구와의 비교 시
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