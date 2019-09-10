할로겐 업그레이드 헤드라이트로 외관이 더욱 스타일리시하게 바뀝니다.

필립스 WhiteVision Ultra는 LED 조명을 연상시키는 세련된 외관으로 업그레이드하면서도 할로겐 램프를 선호하는 운전자들을 위해 디자인되었습니다. 보다 진보된 유리 코팅 기술이 적용된 WhiteVision Ultra 전구는 헤드 램프 반사판에 세련된 감각을 선사하면서도 도로교통법을 준수하는 가장 밝은 조명입니다.