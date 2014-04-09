단종됨
9006WHVS2
경험하지 못한 최고의 안전
필립스 WhiteVision 램프는 백색 HID 빛(4300K)으로 안전한 야간 운전 환경을 만들어 줍니다. 최대 60% 더 개선된 밝기로 스타일과 안정함이 완벽하게 조화를 이루게 해 줍니다.
램프 유형: HB4
2개 포장
12V, 55W
스타일
필립스 WhiteVision 헤드라이트는 안전을 추구하면서도 멋진 스타일을 원하는 운전자에게 최상의 선택입니다. 제논 헤드램프와 흡사한 색 온도와 도로를 보다 밝게 비춰주는 WhiteVision은 헤드램프를 위한 최고의 제품입니다. 필립스의 특허 받은 3세대 코팅 기술을 통해 WhiteVision이 완벽한 백색광을 제공하는 최초의 헤드램프로 새롭게 탄생했습니다.
필립스 WhiteVision 헤드라이트는 4300K*의 백색광으로 선명해진 백색 빔을 도로에 비춰 즉시 어둠을 없애줍니다. 최고의 빔이 안전한 운전 환경을 제공합니다.
최대 60%* 더 확보되는 시야 덕분에 다른 운전자들 보다 더 선명하게 도로를 볼 수 있게 됩니다. 업그레이드 된 밝은 빛으로 전방 도로에 벌어질 수 있는 위험한 상황에 좀 더 빠르게 대처할 수 있습니다.
리뷰
표준 할로겐 램프와 비교 시
전구 유형별로 다양하게 적용