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단종됨

WhiteVision헤드라이트 전구

9006WHVS2

경험하지 못한 최고의 안전

필립스 WhiteVision 램프는 백색 HID 빛(4300K)으로 안전한 야간 운전 환경을 만들어 줍니다. 최대 60% 더 개선된 밝기로 스타일과 안정함이 완벽하게 조화를 이루게 해 줍니다.

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강렬한 백색 제논 효과

경험하지 못한 최고의 안전

  • 램프 유형: HB4

  • 2개 포장

  • 12V, 55W

  • 스타일

강렬한 백색 제논 빛과 함께 하는 안전한 운전 경험

강렬한 백색 제논 빛과 함께 하는 안전한 운전 경험

필립스 WhiteVision 헤드라이트는 안전을 추구하면서도 멋진 스타일을 원하는 운전자에게 최상의 선택입니다. 제논 헤드램프와 흡사한 색 온도와 도로를 보다 밝게 비춰주는 WhiteVision은 헤드램프를 위한 최고의 제품입니다. 필립스의 특허 받은 3세대 코팅 기술을 통해 WhiteVision이 완벽한 백색광을 제공하는 최초의 헤드램프로 새롭게 탄생했습니다.

강렬한 백색광으로 선명해진 빔

필립스 WhiteVision 헤드라이트는 4300K*의 백색광으로 선명해진 백색 빔을 도로에 비춰 즉시 어둠을 없애줍니다. 최고의 빔이 안전한 운전 환경을 제공합니다.

최대 60% 더 확보되는 시야와 뛰어난 선명도

최대 60%* 더 확보되는 시야 덕분에 다른 운전자들 보다 더 선명하게 도로를 볼 수 있게 됩니다. 업그레이드 된 밝은 빛으로 전방 도로에 벌어질 수 있는 위험한 상황에 좀 더 빠르게 대처할 수 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 표준 할로겐 램프와 비교 시

  2. 전구 유형별로 다양하게 적용