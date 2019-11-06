단종됨
FC7070/01
진공 청소, 물걸레질, 건조까지 한번에 해결
필립스 청소기 아쿠아트리오(AquaTrio) FC7070/01는 바닥의 진공 청소, 물청소와 건조를 동시에 해결하여 시간과 노력을 절반으로 줄일 수 있습니다. 빠르게 회전하는 극세사 브러시가 먼지, 얼룩, 액체를 한 번에 완벽하게 제거하므로 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다.
3-in-1
Triple-Acceleration 기술
Aqua Cyclone
모든 딱딱한 바닥에 적합
Triple-Acceleration 기술은 동시에 세 가지 방식의 청소를 수행합니다. – 사이클론 진공 청소: 먼지와 오물을 효과적으로 흡입 – 물걸레질: 첫 번째 빠른 회전 브러시가 얼룩과 액체를 효과적으로 제거 – 건조: 두 번째 빠른 회전 브러시가 남아 있는 물기를 제거하여 건조 시간을 최대 50% 단축**
부드럽지만 강력한 극세사 브러시가 1분에 6,700번 회전하며 먼지와 얼룩을 효과적으로 제거하고, 틈새 세척을 포함한 다양한 형태의 바닥 세척에 사용할 수 있습니다. 브러시는 원심력을 이용하여 청소 시 걸레에 흡착된 먼지와 물을 배수 탱크로 운반하고 깨끗한 물로 걸레를 세척하는 자동 세척이 청소 중에 이루어집니다. 최상의 청소 성능을 유지하려면 6개월~1년에 한번씩 AquaTrio 브러시를 교체하는 것이 좋습니다.
정수 필터를 탑재한 AquaTrio는 유럽 알레르기 연구소에서 알레르기 방지 성능을 검증 받았습니다. Aqua Cyclone이 먼지와 이물질을 압축시켜 알레르기 유발 항원을 물 속에 잡아 두어 공기 중에 다시 나올 수 없도록 합니다. AquaTrio는 개 또는 고양이의 털에서 나오는 알레르기 유발 항원, 먼지 진드기 또는 꽃가루를 99.95%까지 제거해 주어 알레르기 없는 집안 환경을 만들어 줍니다.
3.6
5점 만점
33
리뷰
06/11/2019
한국
단종이라니 너무 아쉽습니다
출시때 첫 모델 구매해서 지금까지 정말 잘 사용중인 인생청소기입니다. 물걸레 진공청소기 새모델 출시 기대하고 싶습니다 ㅜㅜ.. 좀 무겁고 크고 모서리쪽 사각이 닦이지 않는다.. 잔수가 바닥에 남는다 등등의 안좋은 리뷰도 있었지만 모든 것을 상쇄할만큼 가장 완벽한 청소상태를 선물해주었던 정말 혁신적인 제품이었어요. 현재도 잘 사용하고 있어서 고장나면 재구매하려고도 늘 생각하고 있었는데 정말 아쉽습니다
찬성
거의 완벽
반대
장점이 단점을 커버합니다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AquaTrio FC7070/01 진공청소기 및 시스템 물청소기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2017-11-05
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AquaTrio FC7070/01 진공청소기 및 시스템 물청소기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2017-11-05
SUNJOO
08/06/2014
한국
너무 좋아요
평소에 무릎이랑 어깨가 아픈 엄마가.. 엄지 번쩍 ! 사람이 하는 만큼은 아니더라도 무릎 구부리지 않고도 청소가 빠르게 될 뿐더러, 먼지가 날리지 않는 점이 무척 마음에 드신다네요. 친구분 들도 2분이나 사신대요 ^^ 필립스 직원분들 계속 좋은 물건 계발에 힘 써주세요~ : )
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AquaTrio FC7070/01 진공청소기 및 시스템 물청소기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AquaTrio FC7070/01 진공청소기 및 시스템 물청소기에 대해 작성되었습니다.
snowmous
14/02/2014
한국
작은 단점을 극복하는 청소효과!
이제품은 장점과 단점을 모두 가지고 있습니다. 단점으로는 1. 평평한 바닥에만 적용가능 2. 미약한 구석청소범위 3. 무게 4. 기계뽑기를 잘해야 함 하지만, 이 단점을 청소효과 하나만으로 커버합니다. 청소효과는 정말 만족합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AquaTrio FC7070/01 진공청소기 및 시스템 물청소기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AquaTrio FC7070/01 진공청소기 및 시스템 물청소기에 대해 작성되었습니다.
물걸레질에 적합
2200W 진공 청소기와 일반 걸레를 사용하여 청소할 때와 비교 시