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단종됨

AquaTrio진공청소기 및 시스템 물청소기

FC7070/01

3.6

| (33) 리뷰

진공 청소, 물걸레질, 건조까지 한번에 해결

필립스 청소기 아쿠아트리오(AquaTrio) FC7070/01는 바닥의 진공 청소, 물청소와 건조를 동시에 해결하여 시간과 노력을 절반으로 줄일 수 있습니다. 빠르게 회전하는 극세사 브러시가 먼지, 얼룩, 액체를 한 번에 완벽하게 제거하므로 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다.

모든 혜택 보기

절반의 노력으로 시간을 최대 50% 절약할 수 있습니다*.

진공 청소, 물걸레질, 건조까지 한번에 해결

  • 3-in-1

  • Triple-Acceleration 기술

  • Aqua Cyclone

  • 모든 딱딱한 바닥에 적합

독특한 Triple-Acceleration 기술로 뛰어난 세척 결과

독특한 Triple-Acceleration 기술로 뛰어난 세척 결과

Triple-Acceleration 기술은 동시에 세 가지 방식의 청소를 수행합니다. – 사이클론 진공 청소: 먼지와 오물을 효과적으로 흡입 – 물걸레질: 첫 번째 빠른 회전 브러시가 얼룩과 액체를 효과적으로 제거 – 건조: 두 번째 빠른 회전 브러시가 남아 있는 물기를 제거하여 건조 시간을 최대 50% 단축**

50% 더 빠른 바닥 건조*

50% 더 빠른 바닥 건조*

부드럽지만 강력한 극세사 브러시가 1분에 6,700번 회전하며 먼지와 얼룩을 효과적으로 제거하고, 틈새 세척을 포함한 다양한 형태의 바닥 세척에 사용할 수 있습니다. 브러시는 원심력을 이용하여 청소 시 걸레에 흡착된 먼지와 물을 배수 탱크로 운반하고 깨끗한 물로 걸레를 세척하는 자동 세척이 청소 중에 이루어집니다. 최상의 청소 성능을 유지하려면 6개월~1년에 한번씩 AquaTrio 브러시를 교체하는 것이 좋습니다.

ECARF의 테스트로 검증된 알레르기 방지 성능

ECARF의 테스트로 검증된 알레르기 방지 성능

정수 필터를 탑재한 AquaTrio는 유럽 알레르기 연구소에서 알레르기 방지 성능을 검증 받았습니다. Aqua Cyclone이 먼지와 이물질을 압축시켜 알레르기 유발 항원을 물 속에 잡아 두어 공기 중에 다시 나올 수 없도록 합니다. AquaTrio는 개 또는 고양이의 털에서 나오는 알레르기 유발 항원, 먼지 진드기 또는 꽃가루를 99.95%까지 제거해 주어 알레르기 없는 집안 환경을 만들어 줍니다.

기술 사양

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리뷰

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3.6

5점 만점

33

리뷰

06/11/2019

한국

한국

단종이라니 너무 아쉽습니다

출시때 첫 모델 구매해서 지금까지 정말 잘 사용중인 인생청소기입니다. 물걸레 진공청소기 새모델 출시 기대하고 싶습니다 ㅜㅜ.. 좀 무겁고 크고 모서리쪽 사각이 닦이지 않는다.. 잔수가 바닥에 남는다 등등의 안좋은 리뷰도 있었지만 모든 것을 상쇄할만큼 가장 완벽한 청소상태를 선물해주었던 정말 혁신적인 제품이었어요. 현재도 잘 사용하고 있어서 고장나면 재구매하려고도 늘 생각하고 있었는데 정말 아쉽습니다

찬성

거의 완벽

반대

장점이 단점을 커버합니다

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이 후기는 AquaTrio FC7070/01 진공청소기 및 시스템 물청소기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2017-11-05

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사용 날짜 2017-11-05

08/06/2014

한국

한국

너무 좋아요

평소에 무릎이랑 어깨가 아픈 엄마가.. 엄지 번쩍 ! 사람이 하는 만큼은 아니더라도 무릎 구부리지 않고도 청소가 빠르게 될 뿐더러, 먼지가 날리지 않는 점이 무척 마음에 드신다네요. 친구분 들도 2분이나 사신대요 ^^ 필립스 직원분들 계속 좋은 물건 계발에 힘 써주세요~ : )

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14/02/2014

한국

한국

작은 단점을 극복하는 청소효과!

이제품은 장점과 단점을 모두 가지고 있습니다. 단점으로는 1. 평평한 바닥에만 적용가능 2. 미약한 구석청소범위 3. 무게 4. 기계뽑기를 잘해야 함 하지만, 이 단점을 청소효과 하나만으로 커버합니다. 청소효과는 정말 만족합니다.

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면책 조항

  1. 물걸레질에 적합

  2. 2200W 진공 청소기와 일반 걸레를 사용하여 청소할 때와 비교 시