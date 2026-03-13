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AquaTrio 진공청소기 및 시스템 물청소기

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AquaTrio진공청소기 및 시스템 물청소기

FC7070/01

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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System

  • PDF 파일, 12.6 MB
  • 13 March 2026

필립스 청소기 아쿠아트리오(AquaTrio) FC7070/01는 바닥의 진공 청소, 물청소와 건조를 동시에 해결하여 시간과 노력을 절반으로 줄일 수 있습니다. 빠르게 회전하는 극세사 브러시가 먼지, 얼룩, 액체를 한 번에 완벽하게 제거하므로 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다.

  • PDF 파일
  • 25 June 2026

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