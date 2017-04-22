단종됨
FC7080/01
진공 청소와 물걸레질, 알러지 케어까지 세 가지 청소를 한 번에
Triple-Acceleration 기술
바로 확인 가능한 완벽한 물청소 효과
모든 딱딱한 바닥에 적합
- 진공 청소: 강력한 Aqua Cyclone이 모든 액체, 얼룩, 먼지를 제거합니다. - 물걸레질: 이중 역회전 기능의 극세사 브러시가 물을 미세하게 분사하여 먼지와 얼룩을 효율적으로 제거합니다. 모든 먼지가 물에 닦이고 별도 탱크에 저장됩니다. - 건조: 브러시 회전 속도로 인해 공기 흐름이 발생하여 바닥이 건조됩니다.
AquaTrio Pro는 최대 99%의 박테리아***를 박멸하고 알레르기 유발 항원을 감소시킵니다. 깨끗한 물탱크와 배수 탱크가 별도로 장착되어 모든 먼지와 알레르기 유발 항원은 배수 탱크로 걸러집니다.
AquaTrio Pro는 찬물과 따뜻한 수돗물만으로도 뛰어난 청소 효과를 볼 수 있습니다. 필요한 경우에는 원하는 세제를 넣을 수도 있습니다. 단, 바닥에 적합한 거품이 적거나 없는 세제를 사용하세요.
3.3
5점 만점
3
리뷰
gksmfwkfl94
22/04/2017
한국
구매를 잘했습니다.
집에 청소도구(전자제품)들 많이 있는데 한번에 해결할 수 있어 너무 편리하고 좋습니다. 단 롤러에 머리카락들이 감김현상으로 제동이걸리는 부분이 있어 그부분 외엔 너무편리하고 좋습니다. 한가지 욕심은 음성 안내 서비스(스너지물통 만수, 롤러 정리, 급수 안내 등)가 있으면 정말 편리할듯합니다. 감사합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FC7080/01 AquaTrio Pro에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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bonbonkidshop
28/01/2015
한국
바닥이 좋아해요 뽀송뽀송해요~!
물걸레질하는 동시에 건조기능까지 있어서 정말 좋아요! 바닥이 춥고 눅눅하지 않고 뽀송뽀송해요~~ 소음은 좀 있지만 금방 적응되요! 집안 청소 걸레질하면서 매번 걸레 몇번씩 빨아서 청소해야하는데... 쥬스나 끈끈하고 마른 때까지 힘안들이고 정말 잘 제거되요! 정말 좋아요
예, 이 제품을 추천합니다.
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수퍼맨이야
21/08/2017
한국
확인 된 구매자
아쿠아프로 사용 불편합니다..
단점, 1. 무거워서 여성들이 작동하기에 무리가 좀 있습니다. 2. 걸레질 하고 나면 물끼가 너무 많이 남습니다. 3. 걸레 소모품 가격이 너무 비쌉니다. 4. 사용후 걸레 플러싱 청소할때 너무 자주 걸려 뚜껑을 자주 열었다 닫았다 해야 해서 불편합니다. 5. 소음이 너무 큽니다. 작동할때는 티비보고 있는 사람은 시청을 못할 지경입니다. 6. 걸레가 젖은 상태로 있어서 위생에 크게 좋지는 않을 거 같습니다. 그렇다고 매번 말리기에는 불편합니다. 7. 가격이 너무 비쌉니다. 장점, 1. 물걸레 청소를 어쨌든 하니 마르고 난후 바닥이 깨끗해진 느낌이 좋습니다. 2. 청소된 물이 고인것을 보면 거무죽죽한 물을 볼 수 있어서 청소가 되는구나를 금방 알 수 있습니다. 쓰다보니 장점보다는 단점이 많습니다만, 고가로 구입해서 쓰기에는 조금 무리가 있습니다. 평수가 넓고, 직사각형의 방이 많고 깨끗함을 유지해야하는 식당 같은곳은 구입해서 사용하면 좋을 듯합니다.
이 후기는 FC7080/01 AquaTrio Pro에 대해 작성되었습니다.
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물걸레질에 적합
2200W 진공 청소기와 일반 걸레를 사용하여 청소할 때와 비교 시
세제와 함께 사용 시