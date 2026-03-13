진공 청소기 및 물걸레
모든 시리즈
AquaTrio Pro
단종됨
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FC7080/01
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EU Declaration of conformity Philips AquaTrio Pro FC7080/01 - English (US)
Important Information Manual Philips AquaTrio Pro
전체 (7)
필립스 AquaTrio Pro의 표시등의 의미
필립스 진공 청소기의 액세서리가 다른 모델과 호환됩니까?
필립스 AquaTrio 진공 청소기의 브러시 및 필터는 언제 교체해야 합니까?
필립스 진공 청소기의 모델 번호 및 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 AquaTrio Pro를 사용한 후 세척하는 방법
세척 중에 필립스 AquaTrio Pro 진공청소기의 빨간 표시등이 켜집니다.
필립스 AquaTrio Pro를 사용하면 바닥에 물 자국이 남습니다.
필립스 AquaTrio Pro의 성능이 저하되었습니다.
필립스 AquaTrio 진공 청소기에서 물이 샘
필립스 AquaTrio 진공청소기의 흡입력이 약함
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