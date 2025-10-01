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단종됨

PureProtect Pet 3000 시리즈HEPA 나노프로텍트 필터

FY3110/00

반려동물이 있는 집을 위한 오래 지속되는 신선함과 보호

필립스 반려동물 공기 청정기 정품 교체형 필터: 전처리 필터, HEPA 필터, 활성탄, 냄새 차단 포뮬러가 결합된 4 레이어 시스템이 반려동물의 털과 알레르기 유발 물질을 포집하고 털, 고양이 모래, 반려동물 배설물의 냄새를 제거하여 공기를 깨끗하게 합니다.

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호환 제품
PureProtect Pet 3000 시리즈

PureProtect Pet 3000 시리즈
스마트 반려동물 공기 청정기

AC3360/11

반려동물의 털과 냄새를 효과적으로 포집

반려동물이 있는 집을 위한 오래 지속되는 신선함과 보호

  • 3000 시리즈와 호환

  • 상자 안: 필터 1개

  • 수명 최대 1년

  • 정품 필립스 필터

PureProtectPet 3000 시리즈와 호환

PureProtectPet 3000 시리즈와 호환

필립스 PureProtect Pet 3000 시리즈 공기 청정기용 교체형 필터는 AC3360입니다. 공기 청정기 모델은 제품 하단에 표시되어 있습니다.

초미세 입자 99.97%를 포집하는 4 레이어 HEPA 필터

초미세 입자 99.97%를 포집하는 4 레이어 HEPA 필터

4 레이어 시스템은 전처리 필터, HEPA 필터, 활성탄, 냄새 차단 포뮬러를 결합했습니다. 0.003마이크론 수준의 작은 입자를 99.97% 포집하며(1), 반려동물의 털, 알레르기 유발 물질, 냄새(2), 세균, 바이러스를 효과적으로 제거합니다.

최고의 성능을 위한 정품 필립스 필터

최고의 성능을 위한 정품 필립스 필터

정품 필립스 필터는 제품에 완벽하게 맞도록 설계되었습니다. 최적의 성능을 위해 항상 필립스 필터를 사용하세요.

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면책 조항

  1. (1) 필터를 통과하는 공기. 염화나트륨 에어로졸 0.003µm, iUTA로 DIN71460에 따라 테스트했습니다.

  2. (2) 타사 실험실에서 다섯 가지 반려동물 냄새인 황화수소(H₂S), 암모니아(NH₃), 메테인싸이올(CH₃SH), 아세트산(CH₃COOH), 트라이메틸아민(N(CH₃)₃) 제거를 검증했습니다.

  3. (3) 필터 수명은 공기 상태와 사용량에 따라 달라집니다.