PureProtect Pet 3000 시리즈

반려동물이 있는 집을 위한 오래 지속되는 신선함과 보호

필립스 반려동물 공기 청정기 정품 교체형 필터: 전처리 필터, HEPA 필터, 활성탄, 냄새 차단 포뮬러가 결합된 4 레이어 시스템이 반려동물의 털과 알레르기 유발 물질을 포집하고 털, 고양이 모래, 반려동물 배설물의 냄새를 제거하여 공기를 깨끗하게 합니다.