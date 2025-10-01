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반려동물의 털과 냄새를 효과적으로 제거
반려동물과 집을 공유하면 사랑과 함께 지저분함이 따라옵니다. 필립스 반려동물 공기 청정기는 반려동물의 털을 효과적으로 포집하고 흔한 반려동물 냄새를 중화합니다. 조용하게 작동하고 반려동물 친화적 디자인의 반려동물 공기 청정기가 여러분과 반려동물을 위해 더 깨끗하고 조용한 집을 만듭니다.모든 혜택 보기
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반려동물과 함께 산다면 반려동물의 털이 얼마나 빨리 쌓이는지 아실 겁니다. 이 반려동물 공기 청정기는 순환 기류와 베르누이 효과를 사용하여 떠다니는 털과 가라앉은 털을 모두 들어 올려 포집해 1시간 이내에 90% 이상의 털을 제거하여(1) 손쉽게 더 집을 깨끗하게 만듭니다.
반려동물 공기 청정기의 활성탄과 냄새 차단 포뮬러가 반려동물 배설물, 젖은 털, 식기, 배변 영역의 다섯 가지 흔한 반려동물 냄새(2)를 포집하고 중화합니다. 이를 통해 집을 더욱 산뜻하고 편안하게 유지할 수 있습니다.
이 반려동물 공기 청정기는 400m3/h(3)의 CADR 성능으로 강력한 공기 흐름을 만들어 반려동물의 털, 냄새, 알레르기 유발 물질을 몇 분 안에 제거합니다. 최대 104m2(3)의 공간을 효과적으로 정화하므로 거실, 침실, 또는 반려동물과 함께 사용하는 모든 공간에 적합합니다.
4중 구조의 이 필터는 프리필터, HEPA 나노프로텍트 필터, 활성탄, 그리고 냄새 제거 포뮬러를 결합했습니다. 0.003마이크론(4) 크기의 미세먼지를 99.97% 포집하여 반려동물 털, 알레르기 유발 물질, 냄새, 박테리아, 바이러스를 효과적으로 제거합니다.
반려동물이 있는 가정을 위해 설계된 이 공기청정기는 10°의 기울기로 등반을 방지하며, 우발적인 접촉을 방지하는 반려동물 잠금 기능으로 호기심 많은 반려동물의 발 주변에서도 안정적이고 안전하게 사용할 수 있습니다.
이 공기청정기는 공기 상태 모니터링과 털 포집 지원이 가능한 네 가지 조명 모드를 제공합니다. 공기 상태 모드는 색상 변화로 공기 상태를 실시간으로 보여주며, 주변광, 불꽃, 즐거움 모드는 반려동물이 공기청정기 주변에 머물도록 부드럽게 유도합니다.
전원 케이블은 씹힘을 방지하도록 강화되어 호기심 많은 반려동물이 실수로 손상을 주지 못하게 막습니다. 이를 통해 반려동물 친화적인 가정에서 더 안전하게 사용할 수 있습니다.
필립스 Air+ 앱을 사용해서 설정을 변경하고, 조명 모드를 조정하고, 공기 상태를 모니터링할 수 있습니다. Google Assistant 또는 Alexa를 통해 음성 명령을 사용하여 어디서든 반려동물 공기 청정기를 켜고 끌 수 있습니다.
반려동물 공기 청정기는 취침 모드에서 18dB 수준으로 속삭임보다 조용하게 작동합니다(5). 이런 잡음 수준이 조용하고 평화로운 환경을 유지해서 야간에 공기 청정 작업을 진행해도 반려동물이 방해받지 않고 쉬거나 잘 수 있습니다.
바깥쪽 전처리 필터가 HEPA 시스템에 도달하기 전에 반려동물의 털이나 먼지 같은 큰 입자를 포집합니다. 전처리 필터는 쉽게 제거하고 세척할 수 있어서 필터 수명과 효과를 연장할 수 있습니다.
내장된 AeraSense 센서는 공기를 초당 1,000회 스캔하여 PM2.5, 알레르기 유발 물질, 가스 변화를 감지합니다. 공기 청정기 속도를 부드럽게 조절해서 갑작스러운 공기 흐름이나 잡음이 반려동물을 불안하게 하지 않도록 합니다. 이로써 종일 깨끗한 공기와 조용한 환경을 보장합니다.
반려동물 공기 청정기의 포장재는 지속 가능성과 반려동물을 고려하여 디자인되었습니다. 제품을 개봉한 뒤 골판지를 가장자리가 부드럽고 숨거나 쉬거나 놀기 적당한 안식처로 바꿀 수 있습니다.
일반 사양
기술 사양
성능
사용편의성
안전 기능
크기 및 무게
뛰어난 에너지 효율
유지관리
호환성
원산지
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