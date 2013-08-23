다림질
모든 시리즈
EasySpeed 스팀 다리미
단종됨
GC2048/88
1 개 상 수상
처음부터 끝까지 빠르게
필립스 이지스피드 플러스(EasySpeed Plus) 스팀다리미는 3중 정밀 팁, 열판 전체에 고른 열 분배, 연속 스팀, 순간 스팀 및 강력한 성능을 제공하여 빠르게 다림질할 수 있습니다.
분당 35g, 120g의 순간 스팀
세라믹 열판
안전을 위한 자동 전원 차단 기능 및 석회질 방지 기능
2300W
최대 전원 2300W로 강력한 연속 스팀 분사 가능
다리미의 120g 순간 스팀은 매우 심한 주름도 쉽게 펴 줍니다.
분당 최대 35g의 연속 스팀 분사 기능으로 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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