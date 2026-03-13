다림질
모든 시리즈
EasySpeed 스팀 다리미
단종됨
지원
GC2048/88
상점으로 이동
로그인 또는 계정 만들기
설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron
User Manual Philips EasySpeed Steam iron
전체 (3)
필립스 스팀 다리미의 석회질은 어떻게 제거합니까?
필립스 스팀 다리미 또는 퀵스팀 다리미에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
필립스 스팀/건식 다리미의 열판은 어떻게 청소합니까?
필립스 스팀 다리미의 열판에서 물이 샘
필립스 스팀 다리미가 더 이상 가열되지 않음
필립스 스팀 시스템 다리미로 주름이 제거되지 않음
필립스 다리미를 세워 둘 때 지글지글 거리는 소리가 들림
필립스 스팀 다리미에서 스팀이 나오지 않음
필립스 스팀 시스템 다리미의 석회질 제거 표시등이 계속 깜박임
필립스 문의
저희가 도와드리겠습니다.