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단종됨

PowerLife스팀 다리미

GC2960/58

1 개 상 수상

매일 사용할 수 있도록 설계

변함없는 놀라운 기능의 스팀다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 석회질 제거제를 갖춘 필립스 파워라이프(Powerlife) 스팀다리미는 실용적이며 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

모든 혜택 보기

스팀글라이드 열판 장착

매일 사용할 수 있도록 설계

  • 분당 40g, 130g의 순간 스팀

  • 스팀글라이드 열판

  • 안전을 위한 자동 전원 차단 기능 및 석회질 방지 기능

  • 2400W

강력한 연속 스팀 분사를 위한 2400W 전력

강력한 연속 스팀 분사를 위한 2400W 전력

강력한 연속 스팀 분사를 위한 2400W 전력

분당 최대 40g의 연속 스팀 분사

분당 최대 40g의 연속 스팀 분사

필립스 스팀 다리미는 분당 최대 40g의 연속 스팀을 분사하여 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 130g의 순간 스팀

잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 130g의 순간 스팀

순간 스팀은 수직 다림질과 심한 주름에 사용할 수 있습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_PBTAWARD66 이미지

리뷰

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