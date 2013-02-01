다림질
모든 시리즈
PowerLife 스팀 다리미
단종됨
GC2960/58
1 개 상 수상
매일 사용할 수 있도록 설계
변함없는 놀라운 기능의 스팀다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 석회질 제거제를 갖춘 필립스 파워라이프(Powerlife) 스팀다리미는 실용적이며 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.
분당 40g, 130g의 순간 스팀
스팀글라이드 열판
안전을 위한 자동 전원 차단 기능 및 석회질 방지 기능
2400W
강력한 연속 스팀 분사를 위한 2400W 전력
필립스 스팀 다리미는 분당 최대 40g의 연속 스팀을 분사하여 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있습니다.
순간 스팀은 수직 다림질과 심한 주름에 사용할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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