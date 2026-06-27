제품지원

모든 시리즈

PowerLife 스팀 다리미

단종됨

지원

PowerLife스팀 다리미

GC2960/58

PowerLife 스팀 다리미

단종됨

상점으로 이동

로그인 또는 계정 만들기

제품 등록

설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.

지금 등록하기

매뉴얼 및 설명서

변함없는 놀라운 기능의 스팀다리미로 매일 뛰어난 성능을 경험하세요. 스팀글라이드 열판을 통해 지속적으로 분사되는 고압력 스팀과 석회질 제거제를 갖춘 필립스 파워라이프(Powerlife) 스팀다리미는 실용적이며 사용할수록 그 가치가 돋보입니다.

  • PDF 파일
  • 27 June 2026

자주 묻는 질문

문제 해결

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.