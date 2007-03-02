다림질
모든 시리즈
3300 series 스팀 다리미
단종됨
GC3330/02
1 개 상 수상
2300W
분당 35g의 스팀
100g의 순간 스팀
300ml의 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.
매우 긴 3m 코드로 다리미판 끝까지도 쉽게 닿을 수 있습니다.
필립스 다리미에는 수위를 확인할 수 있는 투명 표시기가 있어서 물이 충분히 남아 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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