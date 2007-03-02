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단종됨

3300 series스팀 다리미

GC3330/02

1 개 상 수상

최소한의 노력으로 최상의 결과를
필립스 스팀 다리미는 대형 물 주입구, 매우 긴 코드 및 투명한 수위 표시기가 있어 사용이 훨씬 편리하며, 새로워진 스팀글라이드 열판으로 보다 쉽고 부드럽게 다림질할 수 있습니다!
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3배 더 간편하게

최소한의 노력으로 최상의 결과를

  • 2300W

  • 분당 35g의 스팀

  • 100g의 순간 스팀

물을 자주 보충할 필요가 없는 대형 300ml 물탱크

물을 자주 보충할 필요가 없는 대형 300ml 물탱크

300ml의 대형 물탱크는 물을 자주 보충할 필요가 없어 한 번에 더 많은 옷을 다릴 수 있습니다.

먼곳까지 닿을 수 있는 매우 긴 3m 코드

먼곳까지 닿을 수 있는 매우 긴 3m 코드

매우 긴 3m 코드로 다리미판 끝까지도 쉽게 닿을 수 있습니다.

한눈에 수위를 확인할 수 있는 매우 투명한 수위 표시기

한눈에 수위를 확인할 수 있는 매우 투명한 수위 표시기

필립스 다리미에는 수위를 확인할 수 있는 투명 표시기가 있어서 물이 충분히 남아 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • Award image VRS_PBTAWARD66

리뷰

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