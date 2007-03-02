최소한의 노력으로 최상의 결과를

필립스 스팀 다리미는 대형 물 주입구, 매우 긴 코드 및 투명한 수위 표시기가 있어 사용이 훨씬 편리하며, 새로워진 스팀글라이드 열판으로 보다 쉽고 부드럽게 다림질할 수 있습니다!