다림질
모든 시리즈
3300 series 스팀 다리미
단종됨
지원
GC3330/02
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User Manual Philips 3300 series Steam iron
필립스 스팀 다리미는 대형 물 주입구, 매우 긴 코드 및 투명한 수위 표시기가 있어 사용이 훨씬 편리하며, 새로워진 스팀글라이드 열판으로 보다 쉽고 부드럽게 다림질할 수 있습니다!
전체 (3)
필립스 스팀 다리미 또는 퀵스팀 다리미에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
필립스 스팀 다리미의 석회질은 어떻게 제거합니까?
필립스 스팀/건식 다리미의 열판은 어떻게 청소합니까?
필립스 스팀 다리미가 더 이상 가열되지 않음
필립스 스팀 시스템 다리미로 주름이 제거되지 않음
필립스 스팀 다리미에서 스팀이 나오지 않음
필립스 스팀 시스템 다리미의 석회질 제거 표시등이 계속 깜박임
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