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3300 series 스팀 다리미

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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips 3300 series Steam iron

  • PDF 파일, 1.3 MB
  • 13 March 2026

필립스 스팀 다리미는 대형 물 주입구, 매우 긴 코드 및 투명한 수위 표시기가 있어 사용이 훨씬 편리하며, 새로워진 스팀글라이드 열판으로 보다 쉽고 부드럽게 다림질할 수 있습니다!

  • PDF 파일
  • 29 March 2026

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